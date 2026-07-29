29 de julio de 2026
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Tierra

Ley de Tierras: siete de cada diez argentinos respaldan limitar la venta a extranjeros

Una encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 77% de los argentinos apoya mantener límites a la compra de tierras por extranjeros que le gobierno quiere levantar

Tres de cuatro argentinos rechazan los cambios a la ley que limita la venta de tierra a extranjeros

Tres de cuatro argentinos rechazan los cambios a la ley que limita la venta de tierra a extranjeros

 Por Marcelo López Álvarez

Siete de cada diez argentinos consideran que debe limitarse la compra de tierras por parte de extranjeros. Así lo indica un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, difundido en las últimas horas, mientras la Cámara Alta se prepara para debatir el próximo jueves el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca consagrar la "inviolabilidad de la propiedad privada" y que, según sus críticos, abriría la puerta a una compra incontrolable de suelo por parte de capitales extranjeros.

Un rechazo mayoritario y transversal

El dato surge de un adelanto del informe "Domingo de datos", que Zuban Córdoba publica una vez al mes y que en esta oportunidad centró su atención en uno de los temas más discutidos de la agenda legislativa. El sondeo se realizó entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra de 1.400 casos, con un margen de error de ± 2,62% y un nivel de confianza del 95%, parámetros que le otorgan una solidez estadística difícil de soslayar.

La pregunta que se les formuló a los encuestados fue directa: "¿Hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros?". La respuesta fue contundente. El 77% se manifestó a favor de sostener algún tipo de límite, mientras que apenas el 16,7% se pronunció en sentido contrario. Un 6,3% reconoció no tener una opinión formada sobre el asunto, un porcentaje residual que confirma hasta qué punto la cuestión logró instalarse en la conversación pública.

El debate llega al Senado

Los números se conocen en la antesala de una jornada que promete tensión en el recinto. El proyecto, que generó rispideces en distintos sectores políticos y sociales desde el mismo momento de su presentación, llegará al Senado en un clima de movilización creciente. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones civiles convocaron a marchar hacia el Congreso el próximo 6 de agosto, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa, para expresar su rechazo a lo que consideran una apertura sin controles suficientes a la extranjerización de recursos considerados estratégicos.

El próximo jueves el Senado tratará el fin de las restricciones a extranjeros para la compra de tierra en Argentina

El próximo jueves el Senado tratará el fin de las restricciones a extranjeros para la compra de tierra en Argentina

Las advertencias por el proyecto

Desde que trascendió el envío de la iniciativa al Congreso, distintas voces de la oposición cuestionaron sus alcances y advirtieron sobre sus eventuales consecuencias. Uno de los pronunciamientos más firmes llegó este lunes de parte del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien en una conferencia de prensa calificó a la iniciativa como una puerta abierta a la compra indiscriminada de tierras.

"El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos", sostuvo el funcionario ante los medios presentes.

El ministro fue categórico al referirse a las implicancias de fondo que, a su entender, tendría la eventual sanción de la norma. "Está en juego el control de los recursos estratégicos", remarcó, en una definición que sintetiza el núcleo del reclamo opositor. Y cerró su exposición con una frase que apunta directamente a la discusión de soberanía que atraviesa el debate: "Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega".

Un debate con fuerte impacto político

El cruce entre el oficialismo y sus críticos anticipa un jueves de alto voltaje político, con una disputa de fondo sobre el control de recursos estratégicos, desde tierras productivas hasta reservas naturales. Con una opinión pública mayoritariamente inclinada a favor de mantener restricciones.

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