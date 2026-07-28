Ni el Mundial alcanzó: los viajes de argentinos al exterior tocaron su nivel más bajo desde la pandemia

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó su informe mensual sobre turismo internacional , con datos que muestran comportamientos opuestos entre el turismo receptivo y el emisivo. Mientras que la llegada de turistas extranjeros a la Argentina creció 3,3% interanual en junio, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior se redujo 22% .

Se trata de un dato relevante porque representa una de las mayores caídas registradas desde la pandemia . Además, coincide con el período en que se disputó gran parte del Mundial 2026, un evento que históricamente suele impulsar los viajes internacionales.

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior se redujo 22%.

De acuerdo con el informe, el 69,2% del turismo receptivo provino de países limítrofes . Brasil encabezó el ranking con una participación del 30,8%, seguido por Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%).

En cuanto a las vías de ingreso, el 56,5% de los turistas no residentes llegó por vía aérea , el 31,8% lo hizo por vía terrestre y el 11,7% restante ingresó por vía fluvial o marítima.

La vía aérea es la más habitual de ingreso y egreso del país. Foto: Yemel Fil

En la vía aérea internacional, el INDEC destacó que las llegadas de turistas extranjeros crecieron 13,2% interanual, hasta alcanzar 185.900 personas. El 88,6% de esos arribos se concentró en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

En sentido inverso, los principales destinos elegidos por quienes viajaron al exterior fueron Europa (17,4%), los países agrupados en Resto de América (17,0%) y Brasil (16,8%). Además, el 62,4% de los turistas residentes salió del país en avión, el 30% por vía terrestre y el 7,5% por vía fluvial o marítima.

Cuál fue el gasto promedio de los turistas

Entre abril y junio, el gasto total del turismo emisivo alcanzó los 1.360,7 millones de dólares, con un gasto diario promedio de 105,8 dólares por persona.

El gasto diario promedio de los visitantes fue de US$105,8 persona.

En contraste, el turismo receptivo generó un gasto total de 608,8 millones de dólares, con un promedio diario de 87,3 por visitante.

Como resultado, el balance del segundo trimestre arrojó un déficit turístico de US$751,9 millones, de acuerdo con los datos publicados por el INDEC.