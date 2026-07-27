Histórico reconocimiento al orégano de San Carlos: qué implica para la economía de Mendoza

El orégano de San Carlos hizo historia y recibió una certificación única en el mundo

La Legislatura de Mendoza reconoció la obtención de la Identificación Geográfica (IG) para el Orégano de San Carlos , una certificación otorgada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que distingue las características particulares de un producto y su vínculo con el territorio donde se produce.

El reconocimiento fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la provincia, a partir de un proyecto impulsado por la senadora Silvia Cornejo, y estuvo acompañado por una distinción a productores y empresas que participaron del proceso para alcanzar esta certificación.

La obtención de la Identificación Geográfica representa un reconocimiento a la calidad, la reputación y las características específicas del orégano que se produce en San Carlos , atributos vinculados a las condiciones naturales, climáticas, culturales y productivas de la región.

La Legislatura reconoció la obtención de la IG para el Orégano.

El acto reunió a autoridades provinciales, representantes del departamento de San Carlos, organismos técnicos, instituciones y productores. Entre ellos estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente Alejandro Morillas, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y la senadora Cornejo, autora del proyecto legislativo.

Para Casado, este logro se inscribe en uno de los desafíos que tiene Mendoza: ampliar y diversificar su matriz productiva más allá de la vitivinicultura. “Habitualmente se nos conoce por el vino, por el Malbec, por la vitivinicultura. Pero la verdad es que Mendoza tiene un clima y una tierra especial para producir muchas cosas, entre ellas el orégano”, señaló.

La vicegobernadora destacó además que el reconocimiento permite poner en valor las características particulares del producto y generar valor agregado para quienes lo producen. “Cada vez que uno puede ratificar alguna característica particular de cualquier producto, en este caso del orégano, lo que hace es darle valor agregado”, afirmó.

San Carlos concentra el 80% de la producción nacional

La senadora Silvia Cornejo subrayó que San Carlos es reconocido como la Capital Nacional del Orégano y concentra alrededor del 80% de la producción nacional. Con la nueva certificación, el producto alcanza además un reconocimiento inédito: según destacó, se trata del primer orégano del mundo en recibir una Identificación Geográfica.

Productores fueron reconocidos por la Legislatura.

Esta identificación es mucho más que una certificación, es una distinción que reconoce la calidad, las características y la identidad de un producto que se encuentra vinculada directamente con el territorio en el que se produce. Esta identificación es mucho más que una certificación, es una distinción que reconoce la calidad, las características y la identidad de un producto que se encuentra vinculada directamente con el territorio en el que se produce.

El proceso para obtener el reconocimiento se extendió durante aproximadamente dos años e incluyó muestreos, catas y encuentros técnicos destinados a identificar y comprobar las características diferenciales del orégano sancarlino.

En ese trabajo participaron productores locales, profesionales y especialistas de distintas instituciones, entre ellas el INTA, el INTI y la Sociedad Rural del Valle de Uco. “Fueron ellos quienes, a partir de su experiencia, su trabajo y el conocimiento, contribuyeron a definir el perfil de este producto, sus cualidades particulares, la delimitación del área geográfica y el procedimiento que debe respetarse para su obtención”, señaló Cornejo.

Para Daniela Martín, de Especias Pattaro, la certificación representa “una enorme alegría” y el reconocimiento a muchos años de trabajo. “Los productores tuvimos la responsabilidad de transmitir nuestra experiencia, nuestros conocimientos y la forma en la que trabajamos esta tierra generación tras generación”, sostuvo.

Una herramienta para generar valor y abrir nuevos mercados

La Identificación Geográfica además de proteger la identidad del producto, genera nuevas oportunidades para el sector. El sello permite que los consumidores puedan reconocer el origen y la autenticidad del orégano.

En diálogo con Sitio Andino, la senadora sostuvo que el reconocimiento constituye “un hito importantísimo en las economías regionales” de San Carlos y de Mendoza, y remarcó que el sello otorga “mayores posibilidades y oportunidades de comercialización en lo nacional y en lo internacional”.

Desde el sector productivo, Gonzalo Appiolaza, productor de Mardegan, consideró que la certificación representa la visibilización de un trabajo que comenzó hace más de tres años junto con la Sociedad Rural del Valle de Uco.

“Le da un valor importantísimo y permite entender lo que se ha logrado como departamento y como provincia: una certificación a un producto tan noble, tan sencillo, tan chico, la producción de orégano, que solamente encontramos en el departamento de San Carlos, pero con una certificación tan importante y tan grande”, señaló.

Para el productor, el desafío ahora es lograr que más productores se sumen al proyecto y que el consumidor final conozca el producto y la etiqueta que identifica su origen.

La Sociedad Rural del Valle de Uco administra la certificación y, según explicó Appiolaza, el trabajo conjunto entre el sector público y privado será clave para continuar difundiendo el producto.

Un aporte a la gastronomía y el turismo

El reconocimiento también abre la posibilidad de vincular la producción de orégano con otras actividades económicas de la provincia, como el turismo y la gastronomía. En este sentido, Cornejo señaló que ya existen proyectos para que los visitantes puedan conocer los cultivos, acercarse al lugar de origen del producto y participar de experiencias vinculadas con su elaboración y degustación.

También aporta a la gastronomía y el turismo local.

“Turismo y gastronomía tienen mucho que ver con este producto genuino de San Carlos”, sostuvo la senadora, quien mencionó la posibilidad de realizar visitas a plantaciones, conocer el proceso productivo y degustar comidas típicas elaboradas con orégano de la región.

Para Appiolaza, la Identificación Geográfica representa el comienzo de un proyecto que puede exceder lo estrictamente productivo. “No solamente hablamos de lo productivo, que es por donde arrancamos como productores, sino que también empezamos a pensar en el sector turístico”, explicó.

La posibilidad de que quienes visiten San Carlos puedan llevarse un producto propio del departamento, asociado a su territorio y a sus características, forma parte de las nuevas oportunidades que se abren a partir de la certificación.