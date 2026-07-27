27 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Estudiantes de San Carlos podrán realizar prácticas profesionalizantes remuneradas

Los interesados deberán acreditar la condición de alumno regular y podrán recibir asesoramiento en la Oficina de Empleo del Parque Industrial de Eugenio Bustos en San Carlos.

Programa Enlace Joven en San Carlos.

Programa Enlace Joven en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos abrió las inscripciones para Enlace Joven, un programa provincial que permite a estudiantes universitarios y terciarios avanzados realizar prácticas profesionalizantes con un incentivo económico mensual.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que hayan aprobado al menos el 50% de las materias de su carrera y residan de manera permanente en la provincia de Mendoza.

La iniciativa busca fortalecer la formación de los estudiantes, facilitar su incorporación al mercado laboral y vincular los conocimientos académicos con experiencias concretas en empresas e instituciones.

Quiénes pueden inscribirse en Enlace Joven en San Carlos

Para participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 30 años.
  • Ser estudiante universitario o terciario avanzado en una institución pública o privada reconocida.
  • Acreditar la condición de alumno regular.
  • Contar con al menos el 50% de las materias aprobadas.
  • Presentar el plan de estudios y el certificado analítico correspondiente.
  • Tener residencia permanente en la provincia de Mendoza.

El programa está destinado a estudiantes que buscan adquirir experiencia laboral relacionada con su formación y fortalecer sus competencias para el futuro ejercicio profesional.

Cuánto duran las prácticas y cuál será el incentivo

Las prácticas profesionalizantes tendrán una duración de 10 meses, con una carga de hasta 20 horas semanales.

Los participantes recibirán un incentivo económico mensual equivalente al 85% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, según informó la Municipalidad de San Carlos.

Las actividades se desarrollarán en empresas, organizaciones e instituciones que reúnan los requisitos establecidos por la normativa provincial.

De esta manera, los estudiantes podrán complementar su formación académica con una experiencia concreta dentro de un ambiente laboral.

Enlace Joven es compatible con otros beneficios

La participación en el programa es compatible con diferentes prestaciones sociales y educativas.

Podrán postularse quienes perciban:

  • Beca Progresar.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Pensiones no contributivas.
  • Monotributo Social o se encuentren inscriptos en las categorías habilitadas.

También pueden participar empresas e instituciones

Las empresas e instituciones interesadas en incorporar estudiantes mediante prácticas profesionalizantes también podrán sumarse al programa.

Para participar, deberán acreditar su situación fiscal, contar con la habilitación municipal correspondiente y cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El objetivo es fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, brindando oportunidades a los jóvenes y facilitando que los empleadores accedan a perfiles técnicos y profesionales vinculados con sus necesidades.

Cómo inscribirse en San Carlos

Los estudiantes interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo de San Carlos, ubicada en el Parque Industrial de Eugenio Bustos. También pueden comunicarse al teléfono 2622-255020 para recibir asesoramiento y comenzar el proceso de inscripción.

Con esta convocatoria, el municipio busca ampliar las oportunidades de formación y empleo para las juventudes sancarlinas y acompañar su transición hacia el mercado laboral.

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