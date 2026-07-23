San Carlos: una familia denuncia presunta negligencia médica tras la muerte de una mujer

Sandra Moyano hizo una denuncia de mala praxis.

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Por Sitio Andino Departamentales







A un mes del fallecimiento de una mujer de San Carlos de nombre María Morales, una de sus hijas Sandra Moyano decidió hacer pública la situación que atravesó su madre y cuestionó la atención que recibió en el Hospital Victorino Tagarelli.

Según relató la familia, durante el proceso de atención se habrían producido demoras en el diagnóstico

La familia pide respuestas por la atención recibida en el Hospital Victorino Tagarelli La hija de la mujer expresó públicamente sus cuestionamientos y apuntó a una presunta negligencia médica. Desde el entorno familiar reclaman explicaciones sobre los procedimientos realizados y los tiempos de respuesta durante la atención.

Por el momento, los señalamientos corresponden a la versión brindada por la familia y deberán ser evaluados por las autoridades y organismos competentes. El caso generó preocupación entre los allegados de la víctima, quienes buscan determinar qué ocurrió durante la atención médica y si existieron responsabilidades.