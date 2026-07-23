San Carlos: una familia denuncia presunta negligencia médica tras la muerte de una mujer

A un mes del fallecimiento de una mujer de San Carlos de nombre María Morales, una de sus hijas Sandra Moyano decidió hacer pública la situación que atravesó su madre y cuestionó la atención que recibió en el Hospital Victorino Tagarelli.
La hija de la mujer fallecida relató públicamente la situación y reclamó explicaciones al hospital de San Carlos por los tiempos de diagnóstico y atención.
A un mes del fallecimiento de una mujer de San Carlos de nombre María Morales, una de sus hijas Sandra Moyano decidió hacer pública la situación que atravesó su madre y cuestionó la atención que recibió en el Hospital Victorino Tagarelli.
Según relató la familia, durante el proceso de atención se habrían producido demoras en el diagnóstico
La hija de la mujer expresó públicamente sus cuestionamientos y apuntó a una presunta negligencia médica. Desde el entorno familiar reclaman explicaciones sobre los procedimientos realizados y los tiempos de respuesta durante la atención.
Por el momento, los señalamientos corresponden a la versión brindada por la familia y deberán ser evaluados por las autoridades y organismos competentes. El caso generó preocupación entre los allegados de la víctima, quienes buscan determinar qué ocurrió durante la atención médica y si existieron responsabilidades.