14 de julio de 2026
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Karting

Provincial de Karting: San Carlos sacudió varios campeonatos y dejó la pelea por el título al rojo vivo

El Campeonato Provincial de Karting tuvo acción en el departamento de San Carlos. Repasá en Sitio Andino lo sucedido en la quinta fecha.

El circuito de San Carlos volvió a ofrecer carreras muy disputadas y modificó el panorama de varios campeonatos del Karting.

El circuito de San Carlos volvió a ofrecer carreras muy disputadas y modificó el panorama de varios campeonatos del Karting.

 Por Martín Sebastián Colucci

Hace apenas unos días, la previa anticipaba que la quinta fecha podía convertirse en un punto de quiebre para el Provincial de Karting. Los campeonatos llegaban con diferencias mínimas y cualquier error podía cambiar el rumbo de la temporada. San Carlos no defraudó y entregó una jornada cargada de emociones.

Los perseguidores respondieron y la pelea se encendió

Una de las historias más importantes del fin de semana se vivió en 110 Menores. Antes de viajar al Valle de Uco, Melanie García lideraba el campeonato, seguida de cerca por Victoria Imberti y Luciano Blanco. Precisamente fue este último quien dio el golpe al quedarse con una victoria que puede cambiar por completo la pelea por la corona.

En Cadeneros Junior también hubo novedades importantes. El líder era Manuel Fernández, pero el triunfo quedó en manos de Lucas Zarategui, uno de sus principales perseguidores, que aprovechó la fecha para recortar diferencias y meterse de lleno en la lucha por el campeonato.

Los punteros que defendieron la cima con autoridad

No todos dejaron escapar la oportunidad. En Varilleros Junior, Mauro Guastalla volvió a demostrar por qué llegaba como líder del campeonato y sumó un triunfo muy valioso en una carrera donde además su escolta Franco Campos solo pudo completar el podio en el tercer lugar.

Algo similar ocurrió en la categoría Libres, donde Leandro Cimino, líder del certamen, no pudo quedarse con la victoria, aunque su segundo puesto detrás de Briana Romeo le permitió sumar puntos importantes pensando en el campeonato cuando todavía quedan cinco fechas por disputarse.

Las categorías más calientes siguen sin dueño

La previa ya anticipaba que Varilleros Senior era uno de los campeonatos más parejos del Provincial. Y San Carlos no hizo más que confirmar ese pronóstico. Lucas Nebot fue el gran ganador de la fecha, mientras que Juan Mercado terminó tercero, en un resultado que seguramente modificará una tabla que llegaba con apenas seis puntos de diferencia entre los principales candidatos.

Otra definición apasionante se dio en Cadeneros Senior. Allí, el puntero Emanuel Bianchi protagonizó una gran carrera, pero no pudo evitar el triunfo de Emanuel Luengo, quien se impuso por apenas 458 milésimas, uno de los finales más ajustados de toda la jornada.

Máster también cambió de escenario

La categoría Máster tampoco quedó al margen de las sorpresas. El campeonato tenía como líder a Fabián Tagua, pero el gran festejo en San Carlos fue para Mariano Melo, que consiguió una victoria de enorme valor para ilusionarse con descontar puntos en el tramo decisivo del certamen.

Además, Javier Fonseca, otro de los protagonistas del campeonato, finalizó segundo y también aprovechó la jornada para mantenerse en la conversación por la corona cuando la temporada ya ingresó en su segunda mitad.

Todos los podios del Karting Provincial

110 Menores

  • 1° Luciano Blanco – 8:32.869
  • 2° Victoria Imberti – a 14.205
  • 3° Ulises García – a 15.276

Varilleros Junior

  • 1° Mauro Guastalla – 8:11.267
  • 2° Melanie García – a 3.142
  • 3° Franco Campos – a 11.777

Varilleros Senior

  • 1° Lucas Nebot – 8:14.063
  • 2° Guido Gómez Morosini – a 2.793
  • 3° Juan Mercado – a 7.152

Cadeneros Junior

  • 1° Lucas Zarategui – 8:26.633
  • 2° Darío Pettina – a 2.726
  • 3° Mauro Guastalla – a 3.622

Cadeneros Senior

  • 1° Emanuel Luengo – 7:37.175
  • 2° Emanuel Bianchi – a 0.458
  • 3° Alberto Sorbi – a 5.847

Libres

  • 1° Briana Romeo – 8:03.626
  • 2° Leandro Cimino – a 1.501
  • 3° Juan Mercado – a 7.302

Máster

  • 1° Mariano Melo – 8:21.311
  • 2° Javier Fonseca – a 2.994
  • 3° Luciano Bettinardi – a 13.604

Lo que se viene en el Karting Provincial

Vale recordar, que la próxima fecha del Campeonato Provincial de Karting se desarrollará el fin de semana del 9 de agosto, en un escenario a confirmar.

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