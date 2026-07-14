España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y cómo llega cada uno

Los europeos animan un gran cotejo del duro Mundial 2026.

Las selecciones de España y Francia se enfrentan este martes en un duelo de alto voltaje por las semifinales del Mundial 2026 . Dos de las selecciones más poderosas del torneo se medirán en busca de un lugar en la gran final , en un partido que muchos consideran una definición anticipada.

El encuentro se disputará este martes en el Dallas Stadium, desde las 16 (hora de Argentina) .

El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Bélgica y mantiene una base sólida, con una idea clara de juego: control de la pelota y ataques rápidos por las bandas .

España y Francia se miden por un lugar en la final del Mundial 2026.

El DT no haría demasiados cambio s, aunque evalúa variantes tácticas importantes: Fabián Ruiz se perfila nuevamente como titular, Pedri podría comenzar en el banco por una cuestión estratégica y Nico Williams pelea por un lugar en el once para aportar velocidad.

Posible formación de España versus Francia:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena (o Nico Williams) y Mikel Oyarzabal.

En la previa, De la Fuente fue claro sobre el desafío: “Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Ser favorito no cambia nada”.

Además, destacó que el partido “podría ser una final” y remarcó que la clave estará en la contundencia y en evitar errores.

Luis De La Fuente, seleccionador de España. Foto: Prensa FIFA

Cómo llega Francia a la semifinal y el posible 11 inicial

El equipo de Didier Deschamps llega en gran nivel: ganó cinco partidos, convirtió 16 goles y recibió apenas tres en todo el torneo.

Con un poder ofensivo temible, los galos apuestan a su jerarquía individual: Kylian Mbappé lidera el ataque, Dembélé y Olisé aportan desequilibrio y Tchouaméni volvería al mediocampo. La única duda está en el extremo izquierdo, donde Doué y Barcolá pelean por un lugar.

Posible formación de Francia versus España:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olisé, Dembélé, Doué o Barcolá; Mbappé.

Deschamps, por su parte, le trasladó la presión a su rival: “España es favorita. Puede ser un duelo espectacular”.

También destacó la competitividad de su equipo y dejó en claro que no se conforman con llegar hasta semifinales.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia.

España versus Francia: un duelo con historia reciente

España y Francia se han enfrentado en varias ocasiones en los últimos años, con cruces memorables:

Final de Nations League 2021 (victoria francesa)

Semifinal de la Euro 2024 (triunfo español)

Un vibrante 5-4 en otro duelo reciente

El historial reciente muestra una rivalidad equilibrada y partidos cargados de emoción.

Con estilos distintos pero planteles repletos de talento, España y Francia prometen un partido intenso, donde los detalles pueden definir al primer finalista del Mundial 2026.

Mundial 2026: el minuto a minuto de España versus Francia