España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y cómo llega cada uno

Las selecciones de España y Francia se enfrentan este martes en un duelo de alto voltaje por las semifinales del Mundial 2026. Dos de las selecciones más poderosas del torneo se medirán en busca de un lugar en la gran final, en un partido que muchos consideran una definición anticipada.
Hora y TV: cómo ver España vs. Francia en vivo en Argentina
El encuentro se disputará este martes en el Dallas Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).
Televisación y streaming:
CTC y CTC +
DSports - Canales 610 (SD) y 1610 (HD) - Canal 109 (HD) en Flow - Canal 116 (HD) en Claro TV
DGO (streaming, con suscripción)
Paramount+, que contará con las señales DSports
España y Francia se miden por un lugar en la final del Mundial 2026.
Foto: Prensa FIFA
Cómo llega España a la semifinal y el posible 11 inicial
El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Bélgica y mantiene una base sólida, con una idea clara de juego: control de la pelota y ataques rápidos por las bandas.
El DT no haría demasiados cambios, aunque evalúa variantes tácticas importantes: Fabián Ruiz se perfila nuevamente como titular, Pedri podría comenzar en el banco por una cuestión estratégica y Nico Williams pelea por un lugar en el once para aportar velocidad.
Posible formación de España versus Francia:
Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena (o Nico Williams) y Mikel Oyarzabal.
En la previa, De la Fuente fue claro sobre el desafío: “Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Ser favorito no cambia nada”.
Además, destacó que el partido “podría ser una final” y remarcó que la clave estará en la contundencia y en evitar errores.
Luis De La Fuente, seleccionador de España.
Foto: Prensa FIFA
Cómo llega Francia a la semifinal y el posible 11 inicial
El equipo de Didier Deschamps llega en gran nivel: ganó cinco partidos, convirtió 16 goles y recibió apenas tres en todo el torneo.
Con un poder ofensivo temible, los galos apuestan a su jerarquía individual: Kylian Mbappé lidera el ataque, Dembélé y Olisé aportan desequilibrio y Tchouaméni volvería al mediocampo. La única duda está en el extremo izquierdo, donde Doué y Barcolá pelean por un lugar.