El mensaje de los veteranos de Malvinas antes de Argentina vs Inglaterra: "El deporte no es una guerra"

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 , la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un mensaje con un pedido claro: vivir el partido entre Argentina e Inglaterra como un evento deportivo y no como una revancha histórica .

“El deporte no es una guerra”, señalaron los excombatientes de la Guerra de Malvinas , en un documento dirigido a la sociedad, los medios y los hinchas. Allí remarcaron que la pasión futbolera no debe confundirse con el reclamo soberano por las Islas , una causa que —sostienen— se defiende por vías pacíficas y diplomáticas.

El cruce entre Argentina e Inglaterra vuelve a poner en escena una rivalidad atravesada por el recuerdo de la guerra de 1982 , además de los antecedentes futbolísticos entre ambas selecciones.

La Selección Argentina se mide con Inglaterra el miércoles y los veteranos de Malvinas dejaron un mensaje conciliador.

En ese contexto, los veteranos advirtieron que, aunque el partido tiene un fuerte simbolismo, no debe interpretarse como una compensación ni una revancha armada . “El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial”, enfatizaron.

También subrayaron la necesidad de trazar una línea clara entre el fervor deportivo y la memoria de los 649 argentinos caídos durante el conflicto en el Atlántico Sur.

En su comunicado, la entidad planteó que el reclamo por las islas sigue vigente, pero debe sostenerse “con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable”.

Los veteranos de Malvinas pidieron no mezclar el vento deportivo con el pedido histórico de soberanía. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

En esa línea, pidieron que la consigna “Malvinas Argentinas” esté presente en el partido como símbolo de memoria y soberanía, pero sin caer en expresiones de odio o xenofobia.

“El deporte no es la guerra” , remarcaron como eje central del mensaje

, remarcaron como eje central del mensaje Pidieron respeto por los caídos y por la historia reciente del país

Convocaron a alentar a la Selección sin transformar la pasión en hostilidad

El objetivo, explicaron, es que el fútbol funcione como un espacio para recordar y visibilizar la causa, pero sin distorsionar su significado.

El reclamo de soberanía por Malvinas y su dimensión histórica

Los veteranos también recordaron que la Cuestión Malvinas excede ampliamente el plano deportivo. Se trata de una disputa reconocida a nivel internacional, que Argentina sostiene en organismos como Naciones Unidas.

En ese marco, remarcaron que la recuperación de las islas forma parte de un objetivo permanente e irrenunciable, establecido en la Constitución Nacional, y que debe canalizarse por vías diplomáticas.

La semifinal del Mundial 2026 genera una enorme expectativa en el país. Argentina está a un paso de una nueva final y el rival vuelve a ser Inglaterra, lo que inevitablemente carga al partido de una dimensión emocional y simbólica.

Frente a ese escenario, el mensaje de los excombatientes apunta a ordenar esa emoción colectiva: alentar con intensidad, pero sin perder de vista el significado profundo de Malvinas.

“El fútbol puede ser un puente para la memoria”, señalaron, al tiempo que insistieron en que el verdadero triunfo no está en el resultado, sino en sostener el respeto, la memoria y la identidad nacional sin caer en el odio.