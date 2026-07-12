12 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Fadep y San Martín no pasaron del cero y el empate los perjudicó

Se disputó una fecha más en el duro Torneo Federal A y no hubo diferencias entre el Cóndor y el Atlético Club San Martín. Mirá lo sucedido.

Fundación y el Albirrojo debieron conformarse con un punto en la presente fecha del exigente Torneo Federal A (Foto Prensa SM).

Fundación y el Albirrojo debieron conformarse con un punto en la presente fecha del exigente Torneo Federal A (Foto Prensa SM).

 Por Martín Sebastián Colucci

FADEP y el Atlético Club San Martín igualaron 0-0 en un encuentro correspondiente al Torneo Federal A de Fútbol que dejó un tiempo para cada equipo. El resultado no terminó de conformar a ninguno, aunque el punto les permite seguir en la pelea por la zona de clasificación.

Además, Pedro Velázquez y Luis Felipe Rivarola tuvieron las mejores aproximaciones de un equipo que generó las situaciones más claras, aunque no consiguió romper el cero antes del entretiempo.

FADEP cambió la cara y fue dueño del complemento

En la segunda mitad, FADEP salió decidido a cambiar la historia. El equipo de Diego Pozo adelantó sus líneas y pasó a controlar el desarrollo del juego.

Con Kalinski, Lucas Ramírez López, Diego Tonetto y Lautaro Taboada ganando protagonismo en la mitad de la cancha y el trabajo ofensivo de Diego Méndez y Matías Persia, el Cóndor fue amo y señor del partido, aunque le volvió a faltar claridad en los últimos metros para transformar su dominio en goles.

Un empate que mantiene viva la ilusión

El 0-0 terminó repartiendo un punto para cada uno. FADEP dejó escapar la posibilidad de volver a ganar en casa, mientras que San Martín sumó una unidad como visitante.

El empate mantiene a ambos con chances de seguir peleando por un lugar en la zona de clasificación, en un torneo donde cada punto comienza a tener un valor determinante.

La síntesis

Fundación Amigos (0): Cristian Arcena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Enzo Kalinski, Lucas Ramírez López, Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Diego Méndez y Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Atlético San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Exequiel Battistella, Iván Paz, Damián Arce, Joaquín León; Pedro Velázquez y Luis Felipe Rivarola. DT: Mauricio Elena.

Goles: no hubo.

Cambios: 35' Ricardo Herensperger por Damián Arce (SM). ST 21' Agustín Ferro por Exequiel Batistella (SM), Juan Manuel Mazzolo por Joaquín Leon (SM), Uriel Gizzi por Diego Méndez (F), 26' Pablo Dellarole por Enzo Kalinski (F), Brian Zabaleta por Diego Tonetto (F), 38' Diego González por Iván Paz (SM), y Gonzalo Klusener por Matías Persia (F).

Árbitro: Leandro Sosa Abrile.

Cancha: Predio Fadep.

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