5 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: San Martín y Fadep buscan salir del fondo ante duros rivales

Se viene una nueva fecha del exigente Torneo Federal A de Fútbol para los equipos mendocinos. Entrá a la nota y mirá los detalles de los duelos.

Fundación tiene un compromiso clave por el duro Torneo Federal A.

Fundación tiene un compromiso clave por el duro Torneo Federal A.

 Por Martín Sebastián Colucci

Luego de la presentación de Huracán Las Heras, es el turno del Atlético Club San Martín y FADEP, que este domingo afrontarán compromisos importantes por una nueva fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Ambos llegan con realidades distintas, aunque con la misma necesidad de sumar para acercarse a sus respectivos objetivos.

San Martín necesita salir del último puesto

El Atlético Club San Martín recibirá desde las 16 a Deportivo Rincón de Neuquén con la obligación de volver a sumar de a tres. El conjunto albirrojo había mostrado una mejoría en las últimas jornadas, pero el pasado fin de semana volvió a tropezar al caer 2-1 frente a Costa Brava, resultado que lo dejó nuevamente en el último lugar de la Zona 2.

El equipo del Este sabe que ya no tiene demasiado margen de error y buscará hacerse fuerte como local para comenzar a escapar del fondo de la tabla frente a uno de los protagonistas del campeonato.

Árbitros

  • Árbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes).
  • Asistente 1: Matías Ezequiel Balmaceda (Río Tercero).
  • Asistente 2: Federico Hernán Ojeda (Villa Mercedes).
  • Cuarto árbitro: Leandro Federico Hartfiel (Villa Mercedes).

FADEP quiere extender su invicto

Por su parte, FADEP visitará desde las 15 a Atenas de Río Cuarto, con la ilusión de dar el golpe fuera de casa. El Cóndor llega tras igualar 0-0 con Cipolletti, un buen resultado teniendo en cuenta que enfrentó al líder de la zona.

Los mendocinos acumulan varias fechas sin conocer la derrota, aunque la falta de victorias les impidió acercarse a los puestos de clasificación. Por eso, el desafío será transformar esa regularidad en tres puntos que les permitan escalar posiciones.

Árbitros

  • Árbitro: Gustavo Federico Benites (Salta).
  • Asistente 1: Luciano Agustín Díaz (Salta).
  • Asistente 2: Débora Leguizamón (San Vicente, Buenos Aires).
  • Cuarto árbitro: Diego Pablo Ocampo (Salta).

Lo que se viene para los mendocinos en el Torneo Federal A

  • Deportivo Rincón vs. Huracán Las Heras.
  • Fundación Amigos vs. Atlético san Martín.

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