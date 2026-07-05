Torneo Federal A: San Martín y Fadep buscan salir del fondo ante duros rivales

Luego de la presentación de Huracán Las Heras, es el turno del Atlético Club San Martín y FADEP, que este domingo afrontarán compromisos importantes por una nueva fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Ambos llegan con realidades distintas, aunque con la misma necesidad de sumar para acercarse a sus respectivos objetivos.
Por su parte, FADEP visitará desde las 15 a Atenas de Río Cuarto, con la ilusión de dar el golpe fuera de casa. El Cóndor llega tras igualar 0-0 con Cipolletti, un buen resultado teniendo en cuenta que enfrentó al líder de la zona.
Los mendocinos acumulan varias fechas sin conocer la derrota, aunque la falta de victorias les impidió acercarse a los puestos de clasificación. Por eso, el desafío será transformar esa regularidad en tres puntos que les permitan escalar posiciones.
Árbitros
Árbitro:Gustavo Federico Benites (Salta).
Asistente 1:Luciano Agustín Díaz (Salta).
Asistente 2:Débora Leguizamón (San Vicente, Buenos Aires).
Cuarto árbitro:Diego Pablo Ocampo (Salta).
Lo que se viene para los mendocinos en el Torneo Federal A