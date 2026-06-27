27 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Torneo Federal A

Torneo Federal A: FADEP recibe al líder Cipolletti con la ilusión de meterse en la pelea por la clasificación

El exigente Torneo Federal A tendrá acción este sábado para Fundación Amigos por el Deporte. Mirá los detalles del duelo ante los sureños.

Fundación tiene un compromiso clave por el duro Torneo Federal A.

Fundación tiene un compromiso clave por el duro Torneo Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

FADEP afrontará este sábado desde las 11:30hs en su terrunio uno de los partidos más exigentes de la temporada cuando reciba a Cipolletti por la 15ª fecha del Torneo Federal A. El equipo mendocino intentará volver a sumar de a tres para prenderse definitivamente en la lucha por la clasificación, aunque enfrente tendrá al líder de la Zona 3.

El empate en tierras puntanas dejó sensaciones positivas desde el rendimiento, pero FADEP sabe que necesita hacerse fuerte como local para descontar puntos en una zona muy pareja. Enfrente estará un rival de máxima jerarquía, que llega fortalecido luego de vencer 2-1 a Deportivo Rincón y adueñarse de la cima del campeonato.

Un rival de cuidado y árbitro confirmado

Cipolletti atraviesa un gran presente y buscará sostener el liderazgo de la Zona 3 en su visita a Mendoza. El conjunto rionegrino ganó un partido clave en la fecha pasada y ahora intentará dar otro paso rumbo a la clasificación.

El encuentro será controlado por José Díaz, de la Liga de San Luis, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos equipos. Mientras FADEP necesita un triunfo para acercarse a los puestos de clasificación, Cipolletti buscará defender el liderazgo en una cancha siempre complicada.

Más sobre los mendocino en el Torneo Federal A

Domingo 15:30hs - Costa Brava (La Pampa) vs. San Martín.

Fecha libre: Huracán Las Heras.

Temas
Seguí leyendo

Qué le pasó a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Austria

Franco Colapinto mostró ritmo en Austria y buscará dar el golpe en la clasificación

Mundial 2026: la Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Así quedó la llave de Argentina: el rival confirmado y el recorrido hasta la final

Cómo llegó Cabo Verde a ser el rival de Argentina en 16avos de final: fortalezas y debilidades

Tenía 18 años y era promesa de Venezuela: el triste final de Yimvert Berroterán

Lionel Messi suplente ante Jordania: ¿Scaloni le dará minutos?

Golpe judicial para la AFA: Tapia y Toviggino quedaron a un paso del juicio oral

Lee además
Pablo Ferlaza habló de todo lo que afrontará al mando del Atlético Club San Martín.

Unidad sí, continuidad no: la definición de Ferlaza antes de asumir en San Martín
Torneo Federal A: San Martín le ganó a Huracán Las Heras y FADEP se trajo un gran empate

Federal A: así le fue a los equipos mendocinos en la Zona 3
LO QUE SE LEE AHORA
Goleada de Bélgica y clasificación. video

Mundial 2026 en vivo: Goleada de Bélgica y empate de Egipto sumó a nuevos clasificados

Las Más Leídas

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Frío extremo en Mendoza: la decisión de la DGE con las vacaciones

Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda

Sistema de videovigilancia en Mendoza. video

Video: el particular método que utilizaron dos hombres para llevarse un objeto robado en Guaymallén

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro video

Ernestina Pais murió arrollada por un tren en San Isidro