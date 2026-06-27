Torneo Federal A: FADEP recibe al líder Cipolletti con la ilusión de meterse en la pelea por la clasificación

Fundación tiene un compromiso clave por el duro Torneo Federal A.

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Por Sitio Andino Deportes







FADEP afrontará este sábado desde las 11:30hs en su terrunio uno de los partidos más exigentes de la temporada cuando reciba a Cipolletti por la 15ª fecha del Torneo Federal A. El equipo mendocino intentará volver a sumar de a tres para prenderse definitivamente en la lucha por la clasificación, aunque enfrente tendrá al líder de la Zona 3.

FADEP quiere dar el golpe ante el líder El equipo mendocino llega tras igualar 0-0 como visitante frente a Juventud Unida de San Luis y necesita volver a ganar para mantenerse en carrera por un lugar en la próxima instancia del torneo.

El empate en tierras puntanas dejó sensaciones positivas desde el rendimiento, pero FADEP sabe que necesita hacerse fuerte como local para descontar puntos en una zona muy pareja. Enfrente estará un rival de máxima jerarquía, que llega fortalecido luego de vencer 2-1 a Deportivo Rincón y adueñarse de la cima del campeonato.

Un rival de cuidado y árbitro confirmado Cipolletti atraviesa un gran presente y buscará sostener el liderazgo de la Zona 3 en su visita a Mendoza. El conjunto rionegrino ganó un partido clave en la fecha pasada y ahora intentará dar otro paso rumbo a la clasificación.

El encuentro será controlado por José Díaz, de la Liga de San Luis, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos equipos. Mientras FADEP necesita un triunfo para acercarse a los puestos de clasificación, Cipolletti buscará defender el liderazgo en una cancha siempre complicada. Más sobre los mendocino en el Torneo Federal A Domingo 15:30hs - Costa Brava (La Pampa) vs. San Martín. Fecha libre: Huracán Las Heras.