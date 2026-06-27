27 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto prepara la clasificación del GP de Austria tras un viernes con altibajos

La Fórmula 1 disputa su octava fecha del año en Austria, con Franco Colapinto como uno de los protagonistas para el público argentino.

El argentino Franco Colapinto buscará una buena posición de salida para el domingo.

El argentino Franco Colapinto buscará una buena posición de salida para el domingo.

Por Sitio Andino Deportes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá este fin de semana su octava carrera del año con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el circuito Red Bull Ring. Este sábado desde las 11.00 horas se desarrollará la clasificación, con la presencia de Franco Colapinto para el equipo Alpine, luego de una jornada de entrenamientos con sensaciones mixtas para el piloto argentino.

Buen arranque de Franco Colapinto en Austria

El pilarense tuvo un inicio alentador durante la primera práctica libre de este viernes, en la que terminó en el octavo lugar.

Tanto con neumáticos medios como con blandos, Colapinto mostró un ritmo competitivo y marcó como mejor registro un tiempo de 1:08.962, quedando a poco más de un segundo de Kimi Antonelli, quien fue el más rápido de la tanda.

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la 14ª posición.

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Segunda práctica con menor rendimiento de Franco Colapinto

En la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto no logró repetir la buena actuación inicial y terminó ubicado en el 16° puesto.

Salvo una maniobra en la que estuvo cerca de perder el control de su A525, el argentino no tuvo mayores inconvenientes, aunque no pudo encontrar el ritmo necesario para acercarse a los mejores tiempos.

Su vuelta más rápida fue de 1:08.831, casi medio segundo más lenta que la de Gasly, quien concluyó la sesión en el 11° lugar.

Con este panorama, Colapinto afrontará la clasificación del sábado con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones mostradas en el primer entrenamiento y buscar una posición competitiva de largada para el Gran Premio de Austria.

Kimi Antonelli sigue dominando la Fórmula 1 2026

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, consolidó el dominio de Mercedes al registrar el tiempo más rápido (1m07.014s) en la segunda práctica del Gran Premio de Austria, superando a la dupla de McLaren integrada por Oscar Piastri y Lando Norris, con lo cual aspira a ser el contendiente por la pole en la clasificación.

La sesión vespertina se convirtió en un desafío extremo debido a las altas temperaturas en el Red Bull Ring, donde el asfalto alcanzó los 50°C y provocó múltiples fallos de fiabilidad en la parrilla. Alex Albon reportó una pérdida total de potencia en su Williams, mientras que el mexicano Sergio Pérez sufrió un nuevo revés al tener que detener su Cadillac en la curva 6 debido a problemas de sobrecalentamiento, lo que provocó un Virtual Safety Car.

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Horarios del GP de Austria de Fórmula 1 2026: práctica 3 y clasificación

Práctica 3 (FP3)

  • Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30 horas

Clasificación GP de Austria Fórmula 1 2026

  • Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00 horas

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