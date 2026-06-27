27 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina frente a Jordania, a qué hora juega y dónde verlo

La Selección de fútbol de Argentina choca contra los jordanos por la fecha de cierre del Grupo J en el duro Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

La Selección argentina busca terminar bien arriba en la previa a los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina busca terminar bien arriba en la previa a los 16avos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina afrontará este sábado 27 de junio su último compromiso por el Grupo J del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado a los 16avos de final, intentará cerrar la primera fase con puntaje ideal.

La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+. Argentina llega como líder absoluto del Grupo J tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurarse el primer puesto con una fecha de anticipación.

Quién será el árbitro de Argentina vs Jordania

La FIFA designó al rumano István Kovács para dirigir el encuentro entre Argentina y Jordania. El experimentado juez europeo estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes.

Kovács, de 41 años, es uno de los árbitros con mayor prestigio del fútbol europeo. En este Mundial ya dirigió la goleada de Japón sobre Túnez y viene de arbitrar la final de la UEFA Champions League 2025, lo que lo convierte en uno de los jueces de mayor jerarquía del certamen.

Probable formación de Argentina vs Jordania

Emiliano Martínez (o Gerónimo Rulli); Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz (o Lionel Messi); Julián Álvarez.

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