Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 26 de junio, minuto a minuto

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Día 16 del Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 26 de junio

En la continuidad de la tercera fecha de la Copa del Mundo, la agenda de este viernes 26 de junio estará marcada por la definición de los Grupos H e I. La jornada será decisiva para conocer qué selecciones avanzarán a los 16avos de final y cuáles se despedirán del torneo. El duelo más atractivo lo protagonizarán España y Uruguay, con el conjunto sudamericano obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación.

La actividad comenzará con la tercera presentación de Noruega, que llega tras imponerse por 4 a 1 a Irak y por 3 a 2 a Senegal. Con un Erling Haaland en gran nivel, el seleccionado nórdico afrontará un exigente desafío frente a Francia, desde las 16 (hora argentina). Ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación, pero buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y quedarse con el primer lugar de la zona.

En el mismo horario se enfrentarán Senegal e Irak, dos selecciones que llegan golpeadas tras perder sus últimos compromisos. Debido a la diferencia de gol, ambos mantienen mínimas posibilidades de avanzar, aunque necesitarán una victoria por una amplia diferencia para soñar con la clasificación. De no conseguirlo, quedarán eliminados de la Copa del Mundo.

españa España aplastó a Arabia Saudita por 4 a 0. Foto: Archivo

A las 21 (hora argentina) llegará uno de los partidos más esperados de la jornada. Uruguay se jugará gran parte de sus aspiraciones frente a España y estará obligado a conseguir un triunfo para evitar una eliminación anticipada. Un empate también complicaría seriamente al equipo de Marcelo Bielsa, que dependería de otros resultados para aspirar a la clasificación. La Celeste llega tras igualar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que la Roja afronta el encuentro con confianza luego de su contundente victoria sobre el conjunto saudí.

En simultáneo, Cabo Verde y Arabia Saudita disputarán el otro encuentro del Grupo I. Ambos mantienen posibilidades de clasificarse a los 16avos de final, aunque el conjunto saudí necesita recuperarse de la dura derrota sufrida ante España para seguir con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El cronograma completo de este viernes 26 de junio en el Mundial 2026: