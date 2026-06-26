Cabo Verde, el rival de la Selección Argentina en dieciseiavos de final

La Selección de fútbol de Argentina ya conoce a su rival en los dieciseiavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . La sorpresiva Cabo Verde se clasificó segunda en el Grupo H, producto de tres empates , dos de ellos ante campeones del mundo. Los africanos, la revelación del certamen, se medirán con la Albiceleste el viernes 3 de julio, a las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Cabo Verde, de Santo Antão a Brava, diáspora, ESTAMOS QUALIFICADOS PARA OS 16 AVOS DE FINAL https://t.co/UZCpdeWnj1 ----- #FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/8bOXE4zkjv

La clasificación del conjunto africano se terminó de definir en una última jornada con partidos en simultáneo. Cabo Verde igualó 0-0 ante Arabia Saudita y se benefició de la derrota de Uruguay frente a España , resultado que le permitió quedarse con el segundo puesto del grupo y avanzar a la fase eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2070690830503821663&partner=&hide_thread=false Cabo Verde have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Una campaña histórica para el debutante Cabo Verde, rival de Argentina en segunda fase

El seleccionado africano construyó su clasificación a partir de una campaña invicta en el Grupo H. Empató 0-0 con España, igualó 2-2 ante Uruguay y cerró su participación con otro 0-0 frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar como escolta.

Con apenas poco más de 500.000 habitantes, Cabo Verde es uno de los países más pequeños en disputar el Mundial, pero logró consolidar un equipo competitivo, con futbolistas formados en Europa y un funcionamiento colectivo sólido.

Entre sus principales figuras aparece el arquero Vozinha, de 40 años, clave en el empate ante España. También se destacan Kevin Pina y Hélio Varela en ofensiva, además de una defensa que solo recibió dos goles en toda la fase de grupos, uno de los puntos más fuertes del equipo dirigido por Bubista.

Embed LAS LÁGRIMAS DEL TIBURÓN AZUL



Vozinha no aguantó la emoción tras lograr EL PRIMER PUNTO DE CABO VERDE EN EL #MundialEnDSPORTS.



¿El MVP del partido?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zYCULPgqrU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

En cuanto a las debilidades, el conjunto africano ha demostrado tener escaso poder ofensivo, con solo dos goles ante Uruguay, ambos como consecuencia de dos errores defensivos, más que por virtudes del juego asociado.

Más allá del favoritismo argentino, Cabo Verde llega como la gran revelación del torneo, invicto y con la confianza en alza, decidido a prolongar su histórica participación.

Para la Selección, el desafío será evitar sorpresas ante un rival ordenado, que ya demostró que puede competir de igual a igual frente a potencias, en un cruce que marcará el inicio de la etapa decisiva del Mundial 2026.

Un rival inédito y los antecedentes de Argentina con africanos en Mundiales

El cruce entre Argentina y Cabo Verde marcará el primer enfrentamiento en la historia entre ambos seleccionados. Para la Albiceleste, será además una nueva presentación ante un equipo africano en Copas del Mundo.

En total, será la octava vez que Argentina enfrente a un seleccionado de África en un Mundial, con antecedentes mayormente favorables, aunque con un recuerdo negativo emblemático: la derrota ante Camerún en Italia 1990.

Italia 1990 (Fase de grupos): Argentina 0 - 1 Camerún. La única derrota histórica, en el partido inaugural, cuando los “Leones Indomables” dieron el gran golpe del torneo.

Argentina 0 - 1 Camerún. La única derrota histórica, en el partido inaugural, cuando los “Leones Indomables” dieron el gran golpe del torneo. Estados Unidos 1994 (Fase de grupos): Argentina 2 - 1 Nigeria. Primera victoria con un doblete de Claudio Caniggia, en el último partido mundialista de Diego Maradona.

Argentina 2 - 1 Nigeria. Primera victoria con un doblete de Claudio Caniggia, en el último partido mundialista de Diego Maradona. Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Argentina 1 - 0 Nigeria. Triunfo con gol de Gabriel Batistuta.

Argentina 1 - 0 Nigeria. Triunfo con gol de Gabriel Batistuta. Alemania 2006 (Fase de grupos): Argentina 2 - 1 Costa de Marfil. Victoria con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola.

Argentina 2 - 1 Costa de Marfil. Victoria con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. Sudáfrica 2010 (Fase de grupos): Argentina 1 - 0 Nigeria. Triunfo por la mínima con gol de Gabriel Heinze.

Argentina 1 - 0 Nigeria. Triunfo por la mínima con gol de Gabriel Heinze. Brasil 2014 (Fase de grupos): Argentina 3 - 2 Nigeria. Partido vibrante con dos goles de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo.

Argentina 3 - 2 Nigeria. Partido vibrante con dos goles de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo. Rusia 2018 (Fase de grupos): Argentina 2 - 1 Nigeria. Victoria agónica para avanzar a octavos, con goles de Lionel Messi y Marcos Rojo.

Argentina vs Nigeria rojo - 352989 El último partido de Argentina ante africanos fue en Rusia 2018, ante Nigeria (triunfo 2 a 1). Foto: AFP

El camino en la fase eliminatoria de la llave de Argentina

El ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde ya tiene delineado su recorrido en el cuadro. En octavos de final enfrentará al vencedor de la llave entre Australia y el segundo del Grupo G, que aún debe definirse.

En caso de avanzar, el camino continuará con: