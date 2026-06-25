Murió Daniel Castellani, histórico capitán y entrenador del vóley argentino

El vóley argentino despide a uno de sus máximos referentes.

El vóley argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Daniel Castellani , uno de los grandes referentes históricos de la disciplina, quien falleció este jueves a los 65 años luego de una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA) a través de un comunicado oficial.

HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7

Castellani fue una figura clave tanto dentro como fuera de la cancha , con una carrera que lo tuvo como protagonista en la generación dorada del seleccionado nacional en la década del ’80 y luego como entrenador en distintos niveles del alto rendimiento.

Nacido en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, Castellani construyó una trayectoria que lo llevó desde el ámbito local hasta las principales ligas internacionales. Como jugador, se formó en clubes como Boca y GEBA, y luego dio el salto a competencias de primer nivel en Brasil e Italia.

Con la camiseta de la Selección argentina, fue capitán entre 1981 y 1988 y dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional. Entre sus principales logros se destacan:

Medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires 1982.

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Estos resultados posicionaron a aquella generación como una de las más importantes del vóley argentino.

Argentina-bronce-olímpico-Seúl-1998_-selección-de-Vóley Daniel Castellani fue uno de los integrantes de la generación dorada del vóley argentino. Foto: Getty Images

Daniel Castellani, del liderazgo en la cancha al banco

Tras su retiro como jugador, Castellani logró trasladar su liderazgo al rol de entrenador, donde también cosechó importantes éxitos.

Dirigió a la Selección masculina argentina entre 1993 y 1999, período en el que consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y llevó al equipo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su carrera continuó en el exterior, donde alcanzó reconocimiento internacional al consagrarse campeón del Campeonato Europeo 2009 con la selección de Polonia, uno de los hitos más destacados de su etapa como técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PrensaCOA/status/2070274312804680152&partner=&hide_thread=false El Comité Olímpico Argentino expresa su dolor por el fallecimiento de Daniel Castellani, medallista de bronce en Seúl 1988 y exitoso entrenador. Su liderazgo, compromiso y pasión marcaron la historia del voleibol argentino. Acompañamos a su familia y amigos en este momento. pic.twitter.com/1Cm4nWGIiR — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) June 25, 2026

Su último desafío y la lucha contra la enfermedad

En 2023, Castellani había asumido como entrenador de Las Panteras, la Selección femenina argentina, en medio de un complejo contexto personal tras ser diagnosticado con cáncer.

A pesar de la enfermedad, decidió continuar al frente del equipo con un proyecto a largo plazo, enfocado en el desarrollo competitivo y con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante su gestión, Las Panteras lograron el primer título de su historia en la Copa Panamericana y alcanzaron la final del Sudamericano, además de una destacada participación en el Preolímpico rumbo a París 2024, aunque sin lograr la clasificación.

Un legado que trasciende generaciones

La FEVA despidió a Castellani con un mensaje cargado de reconocimiento. “Marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, expresaron desde la entidad.

En la misma línea, el Comité Olímpico Argentino destacó su legado: “Su liderazgo, compromiso y pasión marcaron la historia del voleibol argentino”.

A lo largo de su carrera, Castellani dejó una marca profunda en el vóley nacional e internacional, tanto por sus logros como por su capacidad de conducción.

Dirigió en clubes de distintos países y consolidó un perfil de entrenador exigente, con fuerte impronta formativa. Su paso por equipos como Bolívar, SKRA Belchatow, Sir Safety Perugia y Fenerbahçe amplió su influencia en el vóley mundial.

Esa capacidad de reinventarse —primero como jugador de élite y luego como técnico de alto nivel— lo convirtió en una figura singular y respetada a nivel global. Su legado, coinciden en el ambiente, seguirá vigente en cada generación que se forme dentro del deporte.

Fuente: con información de Infobae