25 de junio de 2026
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Mendoza

Mendoza hizo historia en el Nacional de Pesca y quedó entre las mejores federaciones del país

La Provincia de Mendoza fue local en El Carrizal con un gran torneo argentino de Pesca, donde obtuvo varios podios. Repasá lo sucedido.

La delegación de Mendoza&nbsp; tuvo una actuación sobresaliente en El Carrizal y ratificó su lugar entre las potencias de la pesca deportiva argentina.

La delegación de Mendoza  tuvo una actuación sobresaliente en El Carrizal y ratificó su lugar entre las potencias de la pesca deportiva argentina.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Federación de Pesca de Mendoza volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. En el Campeonato Nacional Federativo 2026, disputado en El Carrizal, la delegación local se consagró subcampeona argentina, ganó la categoría Mayores y además celebró el campeonato nacional de Alejandro D'Elia y el subcampeonato individual de Matías Domínguez.

El campeonato fue organizado por la Federación Mendocina de Pesca y fiscalizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento en el dique El Carrizal. Durante tres jornadas participaron delegaciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Metropolitana, Salta, Formosa y Mendoza, compitiendo en condiciones climáticas muy exigentes y en distintas modalidades de pesca embarcada.

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Campeón por equipos, campeón individual y una organización destacada

La categoría Mayores fue la gran protagonista del equipo mendocino al quedarse con el título nacional. Además, Alejandro D'Elia se consagró campeón argentino individual, mientras que Matías Domínguez obtuvo el subcampeonato, coronando una actuación sobresaliente para la provincia.

La delegación de Mayores estuvo integrada por Matías Domínguez, Eduardo García, Santiago Rodríguez, Alejandro D'Elia, Gamal Naranjo, Pablo Fernández, Darío Silvestre, Gustavo Molina y Pablo Olsina, con Juan Aguilera como capitán.

En Senior participaron Antonio D'Elia, Sergio Baltolina, José Oro, Gustavo Cornejo y Enrique Coletto, bajo la capitanía de Miguel Beccaria.

La categoría Damas estuvo conformada por Mónica Colque, Belén Cornejo, Daniela Castro, Analía Morassutti y Belén Cauwlaert, con Pablo Olsina como capitán.

En Cadetes representaron a Mendoza Francisco Mascoti, Gabriel Cornejo, Luciano Olsina, Juan Jofré y Vito Silveri, con Dante Mascoti como capitán.

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Un gran caudal de competidores y de los mejores

Más allá de los resultados deportivos, desde la Federación destacaron la excelente organización del campeonato en El Carrizal, donde cerca de 130 pescadores de todo el país disfrutaron de tres jornadas de competencia que volvieron a posicionar a Mendoza como una referencia nacional de la pesca deportiva.

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