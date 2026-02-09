9 de febrero de 2026
Sitio Andino
pesca

Pesca deportiva en ríos y embalses mendocinos: cómo iniciarse, qué tener en cuenta y por qué sigue creciendo

Desde FEMEPE, Santiago Rodríguez explicó el presente de la reconocida pesca deportiva en la Provincia de Mendoza. Mirá todos los detalles.

Santiago Rodríguez, dirigente de la Federación Mendocina de Pesca, detalló el presente y futuro de la pesca deportiva en la provincia.

Santiago Rodríguez, dirigente de la Federación Mendocina de Pesca, detalló el presente y futuro de la pesca deportiva en la provincia.

 Por Martín Sebastián Colucci

La pesca deportiva vive un momento de expansión sostenida en la Provincia de Mendoza. Con cada vez más aficionados, nuevas modalidades y un calendario competitivo consolidado, la actividad se afirma como una opción recreativa, deportiva y familiar.

pesca (4)

Desde la Federación Mendocina de Pesca, su dirigente Santiago Rodríguez brindó un panorama completo sobre los escenarios más elegidos, las reglas vigentes y el crecimiento sostenido del sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2020861150259257635&partner=&hide_thread=false

Embalses, ríos y especies: dónde pescar en Mendoza

“Mendoza cuenta con una gran diversidad de ríos y embalses. Desde FEMEPE hacemos especial hincapié en el Dique El Carrizal, porque allí se desarrolla gran parte del calendario deportivo y se destaca por el pejerrey y la pesca variada como carpa o dentudo, además de su infraestructura pensada para el pescador y la familia”, explicó Rodríguez.

También destacó los ríos provinciales, donde se practica pesca de truchas arco iris, marrón, perca y criolla, utilizando técnicas como spinning con señuelos o pesca con mosca. Sobre las épocas ideales, detalló: “En El Carrizal la mejor pesca se da durante el invierno, especialmente para el pejerrey. En primavera y verano aparecen otras especies. Cada estación tiene su atractivo”.

El pejerrey ocupa un lugar central dentro del calendario federado: “Somos una de las federaciones más destacadas del país en esta especialidad y este año Mendoza será sede del Campeonato Nacional de Federaciones”, confirmó.

pesca

Permisos, cuidados ambientales y seguridad

Rodríguez fue claro respecto a las normas: “Es obligatorio contar con el permiso de pesca deportiva vigente. Cada temporada tiene su reglamentación específica, con cupos, tallas mínimas y ambientes habilitados”. Además, subrayó el compromiso ambiental: “La pesca responsable es uno de los pilares de FEMEPE. Nuestro calendario está aprobado todos los años por Recursos Naturales Renovables, respetando vedas y particularidades de cada ambiente”.

En cuanto a seguridad, remarcó: “Los chicos siempre deben pescar acompañados por un adulto. Hay que mirar el clima, usar chaleco salvavidas y equipamiento adecuado”.

pesca (2)

Modalidades, equipamiento y crecimiento del deporte

En diques y embalses se practica pesca de costa o embarcada con modalidades como pulso sin boya o boya obligatoria. En ríos predominan el spinning y la pesca con mosca. “El equipamiento básico incluye caña, reel, líneas, carnada o señuelos, además de elementos de seguridad”, explicó.

Actualmente FEMEPE nuclea clubes históricos y forma parte de competencias nacionales: “Mendoza fue pionera en incorporar la categoría Kayak y es una modalidad con enorme proyección, especialmente entre jóvenes”.

pesca (3)

Pesca y turismo: una combinación que suma familias

Rodríguez también resaltó el costado turístico: “Tenemos lugares como El Carrizal, Potrerillos, Los Reyunos, El Nihuil y Laguna del Diamante. Son destinos que combinan pesca, naturaleza y recreación”.

Y cerró con una definición clara del espíritu del deporte: “La pesca deportiva es una actividad sana, formadora, que enseña respeto por la naturaleza y genera vínculos. Desde FEMEPE trabajamos para que sea parte esencial de la vida deportiva y social de Mendoza”.

