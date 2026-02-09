Pesca deportiva en ríos y embalses mendocinos: cómo iniciarse, qué tener en cuenta y por qué sigue creciendo

Santiago Rodríguez, dirigente de la Federación Mendocina de Pesca, detalló el presente y futuro de la pesca deportiva en la provincia.

La pesca deportiva vive un momento de expansión sostenida en la Provincia de Mendoza . Con cada vez más aficionados, nuevas modalidades y un calendario competitivo consolidado, la actividad se afirma como una opción recreativa, deportiva y familiar .

Desde la Federación Mendocina de Pesca, su dirigente Santiago Rodríguez brindó un panorama completo sobre los escenarios más elegidos, las reglas vigentes y el crecimiento sostenido del sector.

En diálogo con este medio, Rodríguez remarcó que se trata de un deporte abierto, inclusivo y en constante desarrollo , que hoy reúne a más de cien pescadores por fecha y suma categorías como Mayores, Senior, Damas, Juveniles y Kayak , modalidad en la que Mendoza es pionera a nivel nacional .

“Mendoza cuenta con una gran diversidad de ríos y embalses. Desde FEMEPE hacemos especial hincapié en el Dique El Carrizal , porque allí se desarrolla gran parte del calendario deportivo y se destaca por el pejerrey y la pesca variada como carpa o dentudo, además de su infraestructura pensada para el pescador y la familia”, explicó Rodríguez.

También destacó los ríos provinciales, donde se practica pesca de truchas arco iris, marrón, perca y criolla, utilizando técnicas como spinning con señuelos o pesca con mosca. Sobre las épocas ideales, detalló: “En El Carrizal la mejor pesca se da durante el invierno, especialmente para el pejerrey. En primavera y verano aparecen otras especies. Cada estación tiene su atractivo”.

El pejerrey ocupa un lugar central dentro del calendario federado: “Somos una de las federaciones más destacadas del país en esta especialidad y este año Mendoza será sede del Campeonato Nacional de Federaciones”, confirmó.

Permisos, cuidados ambientales y seguridad

Rodríguez fue claro respecto a las normas: “Es obligatorio contar con el permiso de pesca deportiva vigente. Cada temporada tiene su reglamentación específica, con cupos, tallas mínimas y ambientes habilitados”. Además, subrayó el compromiso ambiental: “La pesca responsable es uno de los pilares de FEMEPE. Nuestro calendario está aprobado todos los años por Recursos Naturales Renovables, respetando vedas y particularidades de cada ambiente”.

En cuanto a seguridad, remarcó: “Los chicos siempre deben pescar acompañados por un adulto. Hay que mirar el clima, usar chaleco salvavidas y equipamiento adecuado”.

Modalidades, equipamiento y crecimiento del deporte

En diques y embalses se practica pesca de costa o embarcada con modalidades como pulso sin boya o boya obligatoria. En ríos predominan el spinning y la pesca con mosca. “El equipamiento básico incluye caña, reel, líneas, carnada o señuelos, además de elementos de seguridad”, explicó.

Actualmente FEMEPE nuclea clubes históricos y forma parte de competencias nacionales: “Mendoza fue pionera en incorporar la categoría Kayak y es una modalidad con enorme proyección, especialmente entre jóvenes”.

Pesca y turismo: una combinación que suma familias

Rodríguez también resaltó el costado turístico: “Tenemos lugares como El Carrizal, Potrerillos, Los Reyunos, El Nihuil y Laguna del Diamante. Son destinos que combinan pesca, naturaleza y recreación”.

Y cerró con una definición clara del espíritu del deporte: “La pesca deportiva es una actividad sana, formadora, que enseña respeto por la naturaleza y genera vínculos. Desde FEMEPE trabajamos para que sea parte esencial de la vida deportiva y social de Mendoza”.