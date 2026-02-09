9 de febrero de 2026
Grave accidente vial en un barrio privado: la conductora excedía el límite del alcoholímetro

Una mujer protagonizó un grave accidente vial en Maipú, y arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia. Los detalles.

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.

El accidente vial ocurrió en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú.

 Por Pablo Segura

Una mujer de 35 años protagonizó anoche un grave accidente vial en el ingreso a un conocido barrio privado de Maipú y al ser sometida al control de alcoholemia de rigor, excedió el límite que tienen los alcoholímetros utilizados por el personal de Policía Vial.

El hecho ocurrió en la noche del domingo en el ingreso al barrio Olivos del Torreón, en Maipú y la conductora fue demorada por algunos minutos mientras se le inició un proceso contravencional en su contra.

Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad, dijeron fuentes policiales.

Grave accidente vial en Maipú: control de alcoholemia positivo

Según fuentes policiales, la mujer -se reserva su identidad por pedido del personal policial- manejaba una camioneta Peugeot cuando en el ingreso al barrio mencionado chocó contra un cierre perimetral.

Cuando personal de Tránsito llegó al lugar advirtió que la conductora estaba en un evidente estado de alcoholemia. Y esto se confirmó con el control, el cual arrojó un resultado superior a 3 gramos de alcohol en sangre.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Comisaría 54 de Maipú, Tránsito Municipal y el SEC, entre otros.

