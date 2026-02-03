3 de febrero de 2026
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

El siniestro ocurrió este martes por la tarde, a unos 20 kilómetros de Pareditas. La acompañante sufrió politraumatismos y fue trasladada al hospital Scaravelli.

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre falleció este martes por la tarde como consecuencia de un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta Nacional 40 (traza nueva), en el departamento de San Carlos. El siniestro se registró alrededor de las 19.25, a la altura del kilómetro 3153, a unos 20 kilómetros de la localidad de Pareditas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a una camioneta que circulaba de sur a norte. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, que terminó volcado sobre el margen este de la calzada.

Al arribar al lugar, el personal constató que el conductor, un hombre mayor de edad, se encontraba inconsciente dentro del habitáculo. Minutos más tarde, el médico de turno confirmó el fallecimiento de la víctima. En tanto, una mujer que viajaba como acompañante sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al hospital Scaravelli.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 18ª, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Policía Vial y Policía Turística. Como consecuencia del siniestro, la circulación en la zona permaneció momentáneamente interrumpida.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco.

