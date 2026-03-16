La Vuelta Ciclística de San Rafael volvió con éxito y coronó a su campeón

Mario Ovejero y su equipo se quedaron con la Vuelta Ciclística de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







Tras recorrer más de 450 kilómetros por diferentes circuitos del departamento de San Rafael, Mario Ovejero (representante de la Municipalidad de San Carlos) se consagró como el ganador de la 33º edición de la Vuelta Ciclística de San Rafael.

El podio se completó con Facundo Castro y Martín González, mientras que Cristian Penuzzi y el chileno Sebastián Villalobos completaron los 5 primeros puestos. La fase final se desarrolló en un circuito urbano por calles Espínola, Mitre, Rotonda de la Copa, Sueta y Alberdi.

image Hay que destacar el gran acompañamiento del público sanrafaelino en el prólogo y las cuatro etapas de la competencia. El certamen de ciclismo reunió a competidores de toda Mendoza, provincias vecinas y también un equipo que llegó desde Chile.

Gracias a un trabajo sin descanso de la Asociación Sureña de Ciclismo, apoyado por la Dirección de Deportes del Municipio y el valorable aporte de sponsors privados, la tradicional competencia pudo volver a realizarse tras varios años de ausencia.

image David Astorga, responsable de la Sureña comentó a Noticiero Andino: "Lo positivo lo medimos por la cantidad de participantes que tuvimos, alrededor de un centenar, además del público que respondió a lo largo de estos 5 días de competencia". San Rafael vivió una nueva Vuelta Ciclística Embed - SAN RAFAEL: FINALIZÓ LA 33 EDICIÓN VUELTA CICLÍSTICA DE SAN RAFAEL