La Vuelta Ciclística de San Rafael volvió con éxito y coronó a su campeón

Tras recorrer más de 450 kilómetros por diferentes circuitos del departamento de San Rafael, Mario Ovejero (representante de la Municipalidad de San Carlos) se consagró como el ganador de la 33º edición de la Vuelta Ciclística de San Rafael.
Tras cinco jornadas de competencia y más de 450 kilómetros de recorrido, el ciclista de San Carlos Mario Ovejero se quedó con la edición número 33 de la Vuelta de San Rafael.
Tras recorrer más de 450 kilómetros por diferentes circuitos del departamento de San Rafael, Mario Ovejero (representante de la Municipalidad de San Carlos) se consagró como el ganador de la 33º edición de la Vuelta Ciclística de San Rafael.
El podio se completó con Facundo Castro y Martín González, mientras que Cristian Penuzzi y el chileno Sebastián Villalobos completaron los 5 primeros puestos. La fase final se desarrolló en un circuito urbano por calles Espínola, Mitre, Rotonda de la Copa, Sueta y Alberdi.
Hay que destacar el gran acompañamiento del público sanrafaelino en el prólogo y las cuatro etapas de la competencia. El certamen de ciclismo reunió a competidores de toda Mendoza, provincias vecinas y también un equipo que llegó desde Chile.
Gracias a un trabajo sin descanso de la Asociación Sureña de Ciclismo, apoyado por la Dirección de Deportes del Municipio y el valorable aporte de sponsors privados, la tradicional competencia pudo volver a realizarse tras varios años de ausencia.
David Astorga, responsable de la Sureña comentó a Noticiero Andino: "Lo positivo lo medimos por la cantidad de participantes que tuvimos, alrededor de un centenar, además del público que respondió a lo largo de estos 5 días de competencia".