16 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

La Vuelta Ciclística de San Rafael volvió con éxito y coronó a su campeón

Tras cinco jornadas de competencia y más de 450 kilómetros de recorrido, el ciclista de San Carlos Mario Ovejero se quedó con la edición número 33 de la Vuelta de San Rafael.

Mario Ovejero y su equipo se quedaron con la Vuelta Ciclística de San Rafael.

Mario Ovejero y su equipo se quedaron con la Vuelta Ciclística de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras recorrer más de 450 kilómetros por diferentes circuitos del departamento de San Rafael, Mario Ovejero (representante de la Municipalidad de San Carlos) se consagró como el ganador de la 33º edición de la Vuelta Ciclística de San Rafael.

El podio se completó con Facundo Castro y Martín González, mientras que Cristian Penuzzi y el chileno Sebastián Villalobos completaron los 5 primeros puestos. La fase final se desarrolló en un circuito urbano por calles Espínola, Mitre, Rotonda de la Copa, Sueta y Alberdi.

Lee además
CTNET impulsó el liderazgo femenino en una nueva Caminata de Mentoreo en San Rafael

CTNET apoyó el gran encuentro de mujeres líderes en San Rafael

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael
image

Hay que destacar el gran acompañamiento del público sanrafaelino en el prólogo y las cuatro etapas de la competencia. El certamen de ciclismo reunió a competidores de toda Mendoza, provincias vecinas y también un equipo que llegó desde Chile.

Gracias a un trabajo sin descanso de la Asociación Sureña de Ciclismo, apoyado por la Dirección de Deportes del Municipio y el valorable aporte de sponsors privados, la tradicional competencia pudo volver a realizarse tras varios años de ausencia.

image

David Astorga, responsable de la Sureña comentó a Noticiero Andino: "Lo positivo lo medimos por la cantidad de participantes que tuvimos, alrededor de un centenar, además del público que respondió a lo largo de estos 5 días de competencia".

San Rafael vivió una nueva Vuelta Ciclística

Embed - SAN RAFAEL: FINALIZÓ LA 33 EDICIÓN VUELTA CICLÍSTICA DE SAN RAFAEL

Temas
Seguí leyendo

Más espacios de contención para jóvenes en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Productos frescos y precios accesibles: la Feria Franca llega a plaza Libertad de San Rafael

Más conectividad aérea para San Rafael: anuncian nuevos vuelos y horarios hacia Buenos Aires

Azul Antolínez: "Quiero trabajar en cada rincón de Mendoza"

San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

San Rafael: reconocieron a mujeres que se destacan en salud, educación y seguridad

Centros de discapacidad de San Rafael advierten que peligra la continuidad de las terapias

LO QUE SE LEE AHORA
La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

La mejor hamburguesa de Mendoza ya tiene dueño: quién ganó el Mundial de la Hamburguesa

Las Más Leídas

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

¡Imperdible! Estos son los descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza esta semana

La muerte ocurrió en las inmediaciones al ingreso del Teatro Griego Frank Romero Day.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO.

Cómo impacta en la provincia de Mendoza los cambios de Nación a la RTO

Una de las habitaciones del pabellón penitenciario, en el hospital Central. 

Así es el pabellón penitenciario del Hospital Central donde murió un preso al intentar fugarse

Mendoza aprobó una nueva carrera técnica vinculada a la minería. Imagen generada con IA

Mendoza aprobó una nueva tecnicatura en minería para formar técnicos que demanda la industria