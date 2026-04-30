30 de abril de 2026
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San Rafael

Juraron los nuevos legisladores de San Rafael y se renovó el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Rafael renovó parte de sus bancas con la asunción de nuevos ediles de distintos espacios políticos.

Juraron los nuevos legisladores de San Rafael y se renovó el Concejo Deliberante

Juraron los nuevos legisladores de San Rafael y se renovó el Concejo Deliberante

Prensa Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Rafael realizó el acto de jura de los nuevos concejales para la renovación parcial de bancas que marca el inicio de una nueva etapa legislativa en el departamento del sur mendocino.

Por el bloque del Partido Justicialista (PJ), asumieron María Sol Indiveri, Francisco Perdigues y Anabel Lucero. Los flamantes ediles prestaron juramento con el compromiso de representar a la comunidad y avanzar en iniciativas vinculadas al desarrollo local.

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María Sol Indiveri asumió como concejal por el bloque del Partido Justicialista (PJ).

María Sol Indiveri asumió como concejal por el bloque del Partido Justicialista (PJ).

Valentina Sánchez se incorporó al cuerpo legislativo por La Libertad Avanza, sumando una nueva voz al recinto con una propuesta política alineada a ese espacio. Por el bloque UCR–Frente Cambia Mendoza sumó a Juan Pablo Vignoni, mientras que Romina Giraudo renovó su banca, continuando su labor dentro del Concejo.

Por su parte, el presidente del Concejo, Nahuel Arscone, indicó: "Tenemos que estar a la altura de lo que el pueblo de San Rafael trasladó a las urnas. Va a haber cuatro representaciones, cuatro bloques, va a haber mucha disidencia, opiniones cruzadas, pero tiene que ser con mucha altura. Es lo que hoy la ciudadanía nos está reclamando, no solamente a los sanrafaelinos, sino también a los mendocinos y argentinos".

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Francisco Perdiguéz también asumió por el PJ.

Francisco Perdiguéz también asumió por el PJ.

Con esta renovación, el HCD de San Rafael reconfigura su composición y se prepara para un período en el que se prevé el tratamiento de proyectos y debates enfocados en el crecimiento del departamento y el bienestar de sus habitantes.

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Qué dijo el intendente Omar Félix

El jefe comunal de San Rafael, Omar Félix, estuvo presente en el acto de renovación del Concejo Deliberante y expresó: "Cada recambio de concejales, de legisladores en general, representa oxígeno para las diferentes gestiones. Se traen nuevas ideas, nuevas miradas sobre los distintos temas que hoy se debaten y para el futuro en San Rafael. Siempre es valioso, es importante y se hace en un ámbito de convivencia que es muy valioso".

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