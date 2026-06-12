12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Villa Atuel

Alumnos de Villa Atuel comercializaron sus productos en la Feria Franca Municipal de San Rafael

Estudiantes y docentes de la Escuela Julio César Gatica de Villa Atuel exhibieron y comercializaron productos elaborados en sus espacios de formación.

Feria Franca Municipal de Villa Atuel.

Feria Franca Municipal de Villa Atuel.

Por Sitio Andino Departamentales

La Feria Franca Municipal de San Rafael continúa abriendo sus puertas a las escuelas agrotécnicas del departamento para que puedan exhibir y comercializar los productos elaborados por sus estudiantes. En esta oportunidad fue el turno de la Escuela 4-197 "Julio César Gatica", ubicada en el paraje La Guevarina, en Villa Atuel.

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Productos elaborados por los alumnos de la Escuela Julio César Gatica de VIlla Atuel

Durante la jornada, la comunidad educativa presentó una amplia variedad de productos desarrollados en los distintos espacios de formación de la institución.

El stand contó con hortalizas frescas, mermeladas, salsas, cóctel de frutas, vinos, conservas y productos cárnicos, todos elaborados en el marco de proyectos educativos que forman parte de la propuesta pedagógica de la escuela.

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Una experiencia que une aprendizaje y producción

En nuestras escuelas se aprende produciendo y poder comercializar es fundamental para el trabajo que los alumnos realizan durante el año. Le mostramos a la comunidad todo lo que hacemos”, expresó Roxana Quiroga, directora de la institución.

Los estudiantes también destacaron la importancia de participar en este tipo de iniciativas. Juan, quien cursa los últimos años de formación, señaló que “es una experiencia importante para quienes transitamos los últimos años de formación”.

Por su parte, Nahuel, impulsor de un proyecto de elaboración de jamón de pollo, manifestó que “es un orgullo representar a la escuela y ofrecer a la comunidad lo que producimos”.

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Fortalecer el vínculo con la comunidad de San Rafael

La participación de las instituciones educativas en la Feria Franca forma parte de una estrategia que busca fortalecer el vínculo entre las escuelas y la sociedad, brindando a los estudiantes la posibilidad de mostrar su trabajo, adquirir experiencia comercial y acercar sus producciones a los vecinos a través del mercado itinerante municipal.

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