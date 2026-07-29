Concurso para emprendedores: requisitos, premios y fecha límite

La Municipalidad de Mendoza , a través del Club de Emprendedores , invita a participar de la 17ª edición del Concurso Soluciones Innovadoras Banco Nación , una propuesta destinada a reconocer proyectos con potencial de crecimiento e impacto.

La iniciativa busca impulsar la innovación , acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos y fortalecer el ecosistema emprendedor. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto .

El concurso está dirigido a emprendimientos que desarrollen soluciones innovadoras y busquen acceder a instancias de capacitación, mentoría y vinculación con actores estratégicos.

Durante esta edición, el certamen distribuirá un total de $32 millones en premios , que serán otorgados a dos proyectos ganadores.

Además del incentivo económico, los emprendimientos seleccionados participarán de un proceso de acompañamiento orientado a mejorar sus capacidades de gestión, ampliar sus redes de contacto y potenciar sus posibilidades de crecimiento.

Cómo inscribirse al concurso

Las personas interesadas podrán consultar las bases y condiciones, conocer los requisitos de participación y completar la inscripción de manera online a través del sitio web de la Fundación Empretec.

La difusión de la convocatoria forma parte del trabajo que lleva adelante el Club de Emprendedores de la Ciudad de Mendoza, acercando herramientas, programas y oportunidades para promover la creación y consolidación de proyectos productivos.