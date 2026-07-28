Compras, música y descuentos: así será el Outlet de las galerías mendocinas

La Municipalidad de Mendoza realizará una nueva edición del Outlet de la Ciudad , que esta vez trasladará sus promociones a las tradicionales galerías del microcentro. La denominada Edición Galerías se desarrollará el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de agosto , con descuentos de hasta el 50%, financiación sin interés, música e intervenciones artísticas .

La propuesta estará destinada tanto a mendocinos como a turistas y buscará impulsar la actividad comercial durante la temporada invernal, además de poner en valor algunos de los paseos comerciales más representativos del centro capitalino.

Desde el municipio indicaron que existe la posibilidad de incorporar nuevas galerías antes del inicio del evento.

Descuentos de hasta el 50% y cinco cuotas sin interés

Durante las tres jornadas, los comercios adheridos ofrecerán descuentos desde el 25%, mientras que algunos productos seleccionados tendrán rebajas de hasta el 50%.

Además, los consumidores podrán acceder al Plan 5 de Naranja X, que permitirá financiar las compras en cinco cuotas sin interés en los locales participantes.

La posibilidad de aplicar este sistema de financiación se relaciona con el convenio que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Naranja X firmaron en 2025 para impulsar el consumo en las galerías y acompañar a sus comerciantes. El acuerdo también permitió implementar promociones y bonificaciones vinculadas con el programa Martes de Galerías.

Música y actividades culturales en las galerías

La iniciativa no estará limitada únicamente a las promociones comerciales. Cada galería contará con ambientación especial, música e intervenciones artísticas durante el recorrido.

El objetivo es generar una experiencia de compra diferente y conformar un circuito que combine actividad comercial, cultura y turismo durante los tres días del evento.

La propuesta también busca revalorizar a las galerías como espacios históricos vinculados con la identidad del microcentro mendocino, adaptando su tradición comercial a nuevas modalidades de consumo y entretenimiento.

El antecedente de las anteriores ediciones del Outlet

La primera edición del Outlet de la Ciudad se realizó en agosto de 2025 en la Nave Cultural. En aquella oportunidad participaron 25 marcas, asistieron más de 30.000 personas y se registraron ventas estimadas en $380 millones, con un ticket promedio de $28.000.

La segunda edición se llevó adelante en abril de 2026 y volvió a reunir a más de 30.000 visitantes. Según los datos difundidos por el municipio, el movimiento comercial alcanzó los $325 millones, con un ticket promedio de $23.000 y más de 30 puestos de marcas locales.

En esa oportunidad, el sector privado aportó el 92% de la inversión total del encuentro, un dato que desde la comuna destacaron como ejemplo de articulación entre el Estado y los comerciantes.

Una nueva estrategia para impulsar el comercio del centro

A diferencia de las ediciones anteriores, que estuvieron concentradas en la Nave Cultural, la propuesta de agosto llevará el movimiento directamente a los locales ubicados en las galerías. De esta manera, el municipio pretende aumentar la circulación de personas por el microcentro, incentivar las ventas y fortalecer espacios comerciales que forman parte de la historia de la Ciudad.

En el anuncio oficial difundido este martes 28 de julio, todavía no se detallaron los horarios de funcionamiento, la nómina completa de comercios adheridos ni la programación de las intervenciones artísticas.