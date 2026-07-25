Vino a la Nave vuelve en septiembre con música, bodegas y gastronomía

Silvestre y la Naranja en La Nave Cultural.

El próximo sábado 5 de septiembre , La Nave Cultural volverá a convertirse en el punto de encuentro entre el vino , la música, el arte y la gastronomía con una nueva edición de Vino a la Nave .

La jornada comenzará a las 18.00 horas y tendrá como gran protagonista a Silvestre y La Naranja , una de las bandas más convocantes de la actual escena musical argentina. Las entradas para participar de la experiencia ya se encuentran disponibles a través de Venti .

Mucho más que un evento enogastronómico, Vino a la Nave se consolidó como una propuesta que refleja una nueva manera de descubrir, compartir y disfrutar la cultura vitivinícola en Mendoza.

En un contexto desafiante para la industria, el encuentro busca generar nuevas formas de acercamiento entre las bodegas y las nuevas generaciones, integrando el vino con la música, el arte, la gastronomía y diferentes experiencias culturales .

De esta manera, la Ciudad de Mendoza acompaña el desarrollo de una de las principales actividades económicas y culturales de la provincia, impulsando propuestas que amplían sus públicos y acercan el vino a nuevos consumidores.

La iniciativa combina identidad, innovación y encuentro en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital mendocina.

Degustaciones, gastronomía y música en vivo

Durante la jornada, mendocinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones de destacadas bodegas argentinas, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y espectáculos musicales.

El objetivo es invitar al público a descubrir el vino desde una perspectiva diferente: más cercana, relajada, social y colectiva.

Organizado por Nero Producciones, el evento se posicionó como uno de los encuentros culturales y enoturísticos más importantes de Mendoza, destacando el rol de la Ciudad como escenario de experiencias que integran producción local, turismo y cultura.

Mucho más que una feria de vinos

Vino a la Nave forma parte de “Vino A”, una marca creada para trasladar esta experiencia a distintos escenarios y ciudades, siempre con el vino como punto de encuentro.

El nombre representa el espíritu del proyecto: vincular el vino con el lugar donde sucede cada experiencia. Así nació Vino a la Nave y se proyectan futuras ediciones en otros espacios.

Lejos del formato tradicional de una feria, Vino A propone disfrutar el vino de manera libre y accesible, con el objetivo de romper con la idea de que se trata de un producto exclusivo.

Cada visitante recibe un copón gourmet reutilizable, especialmente diseñado para realizar las degustaciones mientras recorre el predio, conoce nuevas bodegas y disfruta de la programación artística.

Entre 20 y 25 bodegas en cada edición de Vino a la Nave

Cada edición de Vino a la Nave reúne entre 20 y 25 bodegas, representativas de la diversidad de la vitivinicultura argentina.

La propuesta incluye grandes etiquetas, pequeños productores y emprendimientos emergentes, permitiendo que los asistentes conozcan distintos estilos, variedades y proyectos.

El recorrido se completa con instalaciones artísticas, performances, propuestas visuales, foodtrucks y una amplia oferta gastronómica, con productos regionales y alternativas para diferentes públicos.

Silvestre y La Naranja llega a La Nave Cultural

La música es uno de los ejes centrales del ciclo. En sus ediciones anteriores participaron artistas como Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Koino Yokan, El Zar, Indios, Mi Amigo Invencible, Pasado Verde, Batos, Analía Soul y Zenón Pereyra.

En esta oportunidad será el turno de Silvestre y La Naranja, que se incorporará a una programación caracterizada por combinar reconocidas figuras nacionales con una fuerte presencia de talentos locales.

La banda será la encargada de ponerle música a una noche que promete volver a llenar la Nave Cultural de vino, arte, gastronomía y comunidad.

Una propuesta orientada al consumo responsable

Uno de los principales pilares de Vino A es promover una forma consciente y responsable de disfrutar el vino. Por ese motivo, cada edición incorpora estaciones de hidratación gratuita y campañas de concientización, además de una propuesta de bebidas centrada exclusivamente en el vino.

En poco tiempo, Vino a la Nave logró posicionarse como una de las experiencias culturales más representativas de la nueva identidad del vino mendocino.

Se trata de un espacio en el que convergen artistas, bodegas, emprendedores y miles de personas interesadas en vivir la cultura vitivinícola de una manera diferente.

Información de Vino a la Nave