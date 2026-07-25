25 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Vino

Vino a la Nave vuelve en septiembre con música, bodegas y gastronomía

Silvestre y La Naranja encabezará una nueva edición de la experiencia que busca acercar la cultura del vino a las nuevas generaciones.

Silvestre y la Naranja en La Nave Cultural.

Silvestre y la Naranja en La Nave Cultural.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo sábado 5 de septiembre, La Nave Cultural volverá a convertirse en el punto de encuentro entre el vino, la música, el arte y la gastronomía con una nueva edición de Vino a la Nave.

La jornada comenzará a las 18.00 horas y tendrá como gran protagonista a Silvestre y La Naranja, una de las bandas más convocantes de la actual escena musical argentina. Las entradas para participar de la experiencia ya se encuentran disponibles a través de Venti.

Una nueva manera de vivir la cultura del vino

Mucho más que un evento enogastronómico, Vino a la Nave se consolidó como una propuesta que refleja una nueva manera de descubrir, compartir y disfrutar la cultura vitivinícola en Mendoza.

En un contexto desafiante para la industria, el encuentro busca generar nuevas formas de acercamiento entre las bodegas y las nuevas generaciones, integrando el vino con la música, el arte, la gastronomía y diferentes experiencias culturales.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza acompaña el desarrollo de una de las principales actividades económicas y culturales de la provincia, impulsando propuestas que amplían sus públicos y acercan el vino a nuevos consumidores.

La iniciativa combina identidad, innovación y encuentro en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital mendocina.

Degustaciones, gastronomía y música en vivo

Durante la jornada, mendocinos y turistas podrán disfrutar de degustaciones de destacadas bodegas argentinas, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y espectáculos musicales.

El objetivo es invitar al público a descubrir el vino desde una perspectiva diferente: más cercana, relajada, social y colectiva.

Organizado por Nero Producciones, el evento se posicionó como uno de los encuentros culturales y enoturísticos más importantes de Mendoza, destacando el rol de la Ciudad como escenario de experiencias que integran producción local, turismo y cultura.

Mucho más que una feria de vinos

Vino a la Nave forma parte de “Vino A”, una marca creada para trasladar esta experiencia a distintos escenarios y ciudades, siempre con el vino como punto de encuentro.

El nombre representa el espíritu del proyecto: vincular el vino con el lugar donde sucede cada experiencia. Así nació Vino a la Nave y se proyectan futuras ediciones en otros espacios.

Lejos del formato tradicional de una feria, Vino A propone disfrutar el vino de manera libre y accesible, con el objetivo de romper con la idea de que se trata de un producto exclusivo.

Cada visitante recibe un copón gourmet reutilizable, especialmente diseñado para realizar las degustaciones mientras recorre el predio, conoce nuevas bodegas y disfruta de la programación artística.

Entre 20 y 25 bodegas en cada edición de Vino a la Nave

Cada edición de Vino a la Nave reúne entre 20 y 25 bodegas, representativas de la diversidad de la vitivinicultura argentina.

La propuesta incluye grandes etiquetas, pequeños productores y emprendimientos emergentes, permitiendo que los asistentes conozcan distintos estilos, variedades y proyectos.

El recorrido se completa con instalaciones artísticas, performances, propuestas visuales, foodtrucks y una amplia oferta gastronómica, con productos regionales y alternativas para diferentes públicos.

Silvestre y La Naranja llega a La Nave Cultural

La música es uno de los ejes centrales del ciclo. En sus ediciones anteriores participaron artistas como Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Koino Yokan, El Zar, Indios, Mi Amigo Invencible, Pasado Verde, Batos, Analía Soul y Zenón Pereyra.

En esta oportunidad será el turno de Silvestre y La Naranja, que se incorporará a una programación caracterizada por combinar reconocidas figuras nacionales con una fuerte presencia de talentos locales.

La banda será la encargada de ponerle música a una noche que promete volver a llenar la Nave Cultural de vino, arte, gastronomía y comunidad.

Una propuesta orientada al consumo responsable

Uno de los principales pilares de Vino A es promover una forma consciente y responsable de disfrutar el vino. Por ese motivo, cada edición incorpora estaciones de hidratación gratuita y campañas de concientización, además de una propuesta de bebidas centrada exclusivamente en el vino.

En poco tiempo, Vino a la Nave logró posicionarse como una de las experiencias culturales más representativas de la nueva identidad del vino mendocino.

Se trata de un espacio en el que convergen artistas, bodegas, emprendedores y miles de personas interesadas en vivir la cultura vitivinícola de una manera diferente.

Información de Vino a la Nave

  • Evento: Vino a la Nave.
  • Artista principal: Silvestre y La Naranja.
  • Fecha: sábado 5 de septiembre.
  • Horario de apertura: 18.
  • Lugar: Nave Cultural, Ciudad de Mendoza.
  • Organización: Nero Producciones.
  • Entradas: disponibles a través de Venti.

Temas
Seguí leyendo

Del destierro francés a la gloria eterna: las razones de por qué el Malbec es el emblema de Mendoza

El Valle de Uco espera una ola de turistas: qué actividades ofrece

CyberWine 2026 ya tiene fecha y promete vinos con rebajas imperdibles durante seis días

Una estrella nueva y más reconocimientos: la gran noticia para la gastronomía de Mendoza

Mendoza vive una gran temporada de invierno: el dato que entusiasma al sector

Una llamada inesperada y un sueño cumplido: la historia del ganador del auto de CTC

Concejales aprobaron un pedido para mejorar una transitada bicisenda

Una inversión de US$2,6 millones transformará el sistema de agua de Tupungato

Lee además
Federico  Sturzenegger vuelve a la carga contra la Coviar. 

Sturzenegger y el borrador que encendió las alarmas en el vino argentino
La Federación Agraria alertó por la crisis de la vitivinicultura y la falta de rentabilidad

Productores mendocinos advirtieron que la vitivinicultura atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas
LO QUE SE LEE AHORA
El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa video

Una llamada inesperada y un sueño cumplido: la historia del ganador del auto de CTC

Las Más Leídas

Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso. video

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Un operativo de rescate en alta montaña reveló una historia de infidelidad que nadie esperaba

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Quién es el reconocido abogado que atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado

Terrible accidente vial en San Carlos con una mujer fallecida. 

Terrible accidente en Luján de Cuyo con una mujer fallecida