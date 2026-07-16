Llega una nueva edición de CyberWine: cuándo comenzará y a qué beneficios se puede acceder para adquirir vinos

Este año llega una nueva edición del CyberWine, el evento digital para adquirir vinos de diferentes varietales y puntos del país. En esta ocasión participarán más de 50 bodegas nacionales mediante sus tiendas online.

El evento será del martes 4 al domingo 9 de agosto y brindará una propuesta innovadora. El público podrá encontrar desde las firmas más prestigiosas y tradicionales hasta pequeños proyectos boutique y vinos de autor, como también bodegas familiares de gran trayectoria, para garantizar alternativas para todos los gustos y presupuestos, y ofrecer gran variedad de cepas de los distintos terroirs.

El evento digital cuenta con el respaldo institucional de los organismos más importantes del sector, como Bodegas de Argentina , Wines of Argentina , el Fondo Vitivinícola de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) .

Para facilitar la navegación al catálogo, el sitio oficial www.cyberwine.com.ar permite filtrar la búsqueda por regiones geográficas o por varietales. Adicionalmente, las bodegas estarán agrupadas en categorías conceptuales: como Íconos nacionales o tesoros por descubrir para que el usuario pueda acceder con más facilidad a todo el abanico de bodegas y opciones.

Nuevamente el evento cuenta con DionisIA, la sommelier digital interactiva para acompañar a los consumidores en sus compras online. Esta herramienta facilita información y responde consultas. A través de un canal exclusivo de WhatsApp, esta Inteligencia Artificial asesora a los usuarios de manera sencilla, aclarando dudas en tiempo real y guía a los interesados para encontrar el vino ideal según sus preferencias de compra. En el sitio también van a poder acceder a recomendaciones de destacados sommeliers y comunicadores del sector, que llevan tips de compra y secretos aptos para todo el público.

Además de ofertas y descuentos, el CyberWine ofrece envíos gratis y directos a domicilio.

A qué beneficios se puede acceder en el CyberWine

Quienes realicen sus compras durante los seis días del evento podrán disfrutar de descuentos de hasta el 50%, financiación en cuotas con tarjetas de crédito y la posibilidad de envíos gratis directo a domicilio, según las condiciones de cada bodega.

Asimismo, en el sitio oficial van a poder encontrar la oportunidad destacada de cada bodega, y tras el éxito 2025, vuelven las "Oportunidades bomba", ofertas sumamente atractivas que rotarán por tiempo limitado a lo largo de las jornadas.

Aquellos interesados en anticiparse a las ofertas pueden suscribirse de forma gratuita en la plataforma web. Quienes se registren recibirán alertas personalizadas y, de manera exclusiva a través del canal de WhatsApp, accederán a un acceso anticipado para efectuar compras un día antes del inicio general del evento, asegurándose las etiquetas más codiciadas antes de que se agote su stock.

A partir de la medianoche del martes 4 de agosto, el evento oficial CyberWine abrirá sus puertas virtuales con la experiencia completa. Allí se podrá descubrir el portfolio de las bodegas participantes y las oportunidades destacadas, en distintos horarios. Para comprar con total tranquilidad, es recomendable que los usuarios verifiquen que el sitio de la bodega cuente con la insignia oficial de CyberWine, el sello exclusivo que garantiza su participación activa en el evento.