16 de julio de 2026
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Argentina

Argentina vs. España: cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026

La clasificación de la Selección Argentina desató una demanda sin precedentes para ver la final del Mundial. Cuál es el precio de las entradas.

Argentina vs. España: cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026

Argentina vs. España: cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes

Argentina clasificó una vez más en la final de un Mundial tras vencer a Inglaterra. La ilusión de acompañar al equipo de Lionel Scaloni en busca de la cuarta generó una verdadera carrera por conseguir entradas. La demanda creció apenas terminó el partido y los valores escalaron.

El domingo Argentina disputará la gran final ante España.

El domingo Argentina disputará la gran final ante España.

En ese contexto, la comercialización de los tickets se organizó por etapas: antes del inicio del Mundial se puso a la venta cerca del 20% de la capacidad del estadio, otro porcentaje similar se liberó tras la clasificación del seleccionado español y ahora resta que la FIFA habilite el remanente para completar el aforo.

Entradas generales con valores cada vez más altos

El sistema de precios dinámicos aplicado por la FIFA, sumado a la fuerte actividad de la reventa, empujó los valores a niveles inéditos.

Según los valores que trascendieron en las últimas horas, una entrada de Categoría 1 en la platea baja (sección 143) se ofrece en torno a los US$14.000. En tanto, un ticket de Categoría 2, ubicado en los sectores superiores (sección 343), ronda los US$ 9.000 por persona.

Los paquetes VIP rozan los US$30.000

Para quienes buscan -y pueden pagarla- una experiencia premium, la FIFA ofrece los tradicionales programas de hospitalidad, que combinan ubicaciones preferenciales con gastronomía, accesos exclusivos y servicios adicionales.

En ese segmento, el paquete Champions Club parte desde los US$17.000 y puede llegar hasta los US$19.000, según el sector elegido.

Los argentinos celebran en cada lugar del país y del mundo.

Los argentinos celebran en cada lugar del país y del mundo.

La propuesta más exclusiva es el Trophy Lounge, cuyo valor ya ronda los US$29.000 por espectador, consolidándose como la alternativa más costosa para presenciar la final del Mundial 2026 desde el estadio.

Después de otro recorrido inolvidable, Argentina quedó a un solo partido de volver a tocar la gloria. Del otro lado estará España, el último obstáculo en la búsqueda de un nuevo título mundial para la Albiceleste.

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