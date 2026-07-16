Argentina vs. España: cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026

Argentina clasificó una vez más en la final de un Mundial tras vencer a Inglaterra. La ilusión de acompañar al equipo de Lionel Scaloni en busca de la cuarta generó una verdadera carrera por conseguir entradas. La demanda creció apenas terminó el partido y los valores escalaron.
El domingo Argentina disputará la gran final ante España.
En ese contexto, la comercialización de los tickets se organizó por etapas: antes del inicio del Mundial se puso a la venta cerca del 20% de la capacidad del estadio, otro porcentaje similar se liberó tras la clasificación del seleccionado español y ahora resta que la FIFA habilite el remanente para completar el aforo.
Entradas generales con valores cada vez más altos
El sistema de precios dinámicos aplicado por la FIFA, sumado a la fuerte actividad de la reventa, empujó los valores a niveles inéditos.
Según los valores que trascendieron en las últimas horas, una entrada de Categoría 1 en la platea baja (sección 143) se ofrece en torno a losUS$14.000. En tanto, un ticket de Categoría 2, ubicado en los sectores superiores (sección 343), ronda los US$ 9.000 por persona.
Los paquetes VIP rozan los US$30.000
Para quienes buscan -y pueden pagarla- una experiencia premium, la FIFA ofrece los tradicionales programas de hospitalidad, que combinan ubicaciones preferenciales con gastronomía, accesos exclusivos y servicios adicionales.
En ese segmento, el paquete Champions Club parte desde los US$17.000 y puede llegar hasta losUS$19.000, según el sector elegido.
Los argentinos celebran en cada lugar del país y del mundo.
La propuesta más exclusiva es el Trophy Lounge, cuyo valor ya ronda los US$29.000 por espectador, consolidándose como la alternativa más costosa para presenciar la final del Mundial 2026 desde el estadio.
Después de otro recorrido inolvidable, Argentina quedó a un solo partido de volver a tocar la gloria. Del otro lado estará España, el último obstáculo en la búsqueda de un nuevo título mundial para la Albiceleste.