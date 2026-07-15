15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Economía

La Fundación Mediterránea advierte que la economía no debe entrar en "modo electoral"

La Fundación Mediterránea destacó el crecimiento de la economía, aunque advirtió que la recuperación sigue condicionada y los riesgos del modo electoral.

La Fundación Mediterranea advierte el riesgo que la economía entre en modo electoral

La Fundación Mediterranea advierte el riesgo que la economía entre en modo electoral

 Por Marcelo López Álvarez

La economía argentina creció 3,0% anualizado en el primer trimestre de 2026 respecto del último tramo de 2025, impulsada por mejoras de productividad y por un saldo comercial que aportó más de lo que restó. Es un dato auspicioso, aunque incompleto: la tasa de inversión lleva cuatro trimestres consecutivos de caída y el consumo todavía no logra traccionar con fuerza. Para el segundo trimestre las proyecciones anticipan una desaceleración, hacia un ritmo cercano al 2,0%, con la recaudación vinculada al mercado interno dando señales de haber tocado piso, aunque sin que quede claro cuánto se empinará la recuperación mientras la morosidad mantenga cerrado el grifo del crédito.

El frente externo aporta alivio

La buena noticia llega del frente externo. La cuenta corriente del balance de pagos acumuló un superávit de 2.000 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, y las reservas brutas del Banco Central mejoraron en 7.100 millones desde enero, hasta ubicar las reservas netas en 10.400 millones si se computan los compromisos de corto plazo, BOPREAL incluido. El equipo económico avanzó en el armado del programa financiero: los vencimientos de 2026 están prácticamente resueltos y se achicó la brecha de necesidades para 2027. La demanda de dólares por parte de particulares sigue firme (de cada 100 dólares de superávit comercial, 84 fueron a formación de activos externos entre enero y mayo), aunque hasta ahora no impidió la recomposición de reservas.

El resumen es parte de las conclusiones de un trabajo de la Fundación Mediterránea, donde advierte la necesidad de que la economía no entre en modo electoral en los próximos meses.

Javier Milei con los gobernadores en Tucumán. La carrera electoral comienza a tomar forma y la economía corre peligro

Javier Milei con los gobernadores en Tucumán. La carrera electoral comienza a tomar forma y la economía corre peligro

Gobernabilidad, la otra variable a monitorear

En el plano político, el desafío pasa por recuperar iniciativa después de la demorada renovación de la Jefatura de Gabinete. Los índices de confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, tras meses de deterioro, mostraron en la última medición un principio de rebote, aunque consolidarlo exigirá resultados legislativos y avances en la implementación de las reformas sancionadas. Eso dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sumar gobernadores e inclinar la correlación de fuerzas en ambas cámaras, y así evitar que la oposición imponga una lógica "modo electoral" antes de tiempo. Pero el trabajo advierte que falta, además, despejar el financiamiento de la deuda de 2027 y robustecer las herramientas para morigerar, no forzar, la volatilidad cambiaria.

Ganadores y rezagados de la reconversión productiva

Tomando como referencia abril de 2024, el momento más bajo del ajuste inicial, la mayoría de los sectores muestra hoy números positivos, aunque conviven allí dos historias distintas. Dentro de la industria, actividades que representan el 56% del PIB sectorial (alimentos, madera, papel, refinación de petróleo, químicos y minerales no metálicos) exhiben subas de entre 5,6% y 20,4% frente a esa base, señal de adaptación genuina a las nuevas reglas. En el otro extremo, maquinaria y equipo, industrias metálicas básicas, indumentaria, textiles y automotores, que pesan un 30% del valor agregado industrial, acumulan caídas de entre 5% y 10%, aunque también ahí hay firmas que lograron diferenciarse.

Consumo, comercio y construcción

Fuera de la industria, comercio y construcción completan el cuadro de sectores rezagados tras el rebote inicial de 2024. El consumo masivo, según datos de Scentia, tocó piso en noviembre pasado y mejora de manera gradual: en mayo se ubicó 4,9% por encima de ese mínimo, aunque interanual aún cae 1,6%. El comercio electrónico crece 29,9% interanual y los precios de la canasta suben 11,8 puntos por debajo del IPC del INDEC, desvío que combina la sustitución de productos con el mayor peso de los servicios dentro del índice general. El mercado automotor ilustra el cambio de época: hace dos años, siete de cada diez patentamientos correspondían a autos de fabricación nacional; hoy la proporción se invirtió a favor de los importados, mientras las plantas orientadas a la exportación de pickups siguen a pleno.

La construcción exhibe el dato más crudo: su inversión tocó en el primer trimestre el piso de los últimos veinte años, apenas 6,9% del PIB, castigada por la escasez de obra pública, la ausencia de crédito hipotecario y un problema de competitividad estructural que encareció sus precios relativos. Con todo, la serie desestacionalizada sugiere que el sector tocó fondo a comienzos de año.

El límite de fondo: la productividad

El paper advierte que ninguna de estas mejoras alcanza para disimular el problema de fondo. La productividad laboral, el cociente entre el PIB y el empleo total, creció 3,4% anual desde el primer trimestre de 2024, pero todavía se ubica 8,5% por debajo del nivel de 2012, el año en que se instalaron los controles cambiarios y comerciales: equivale, en rigor, a la de 2007, casi dos décadas atrás, un dato que interpela años de intentos de crecer a fuerza de gasto público.

El desafío fiscal de provincias y municipios

Para la Fundación Mediterránea el desequilibrio ya no está en la Nación (a pesar de que en las últimas horas se conocieron millonarios pagos pisados por Economía para sostener el superávit). El gasto primario nacional, medido en dólares, se ubica en 101,8 mil millones en los últimos doce meses, un 48,6% por debajo del pico de 2017, en sintonía con una cuenta corriente que este año tiende a la neutralidad. El desafío pendiente está en provincias y municipios: su gasto consolidado, que había bajado de 19,5% a 17,5% del PIB entre 2023 y 2024, volvió a treparse a 19,9% en 2025. Se financia en buena medida con tributos distorsivos (Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales) que alimentan la informalidad y elevan la litigiosidad. India, que reemplazó ese esquema por un IVA unificado, y Brasil, que avanza en un camino similar, marcan una hoja de ruta que la Argentina todavía tiene pendiente.

Temas
Seguí leyendo

A pesar del apoyo de los gobernadores, Milei sigue ajustando los fondos a las provincias: la baja interanual llegó al 87,7%

La nueva economía argentina: Vaca Muerta, minería y conocimiento impulsan el cambio exportador

Economía de Mendoza: el IERAL explica por qué la provincia sigue estancada y qué rol puede tener la minería

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de julio de 2026

El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan

Relevamiento de precios de Sitio Andino: el changuito volvió a subir en julio, muy por encima de los datos oficiales

No sólo el corazón se detiene: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre la energía

ANSES confirmó los pagos de este miércoles 15 de julio: revisá tu DNI

Lee además
Mendoza Global reunirá a diplomáticos, académicos y empresarios.

Europa, Argentina y el nuevo orden mundial: el debate que llega a Mendoza
Un relevamiento reflejó cómo perciben hoy los argentinos su economía personal

Un relevamiento reflejó cómo perciben hoy los argentinos su salario
LO QUE SE LEE AHORA
No sólo se detiene el país: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre el sistema eléctrico

No sólo el corazón se detiene: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre la energía

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Desde la coordinación binacional informaron el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este miércoles 15 de julio.

Temporal en Mendoza: suspenden el tránsito por el Paso Cristo Redentor

Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas.

El IPV avanza con un plan para construir más de 300 viviendas en seis departamentos de Mendoza