El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan

El pollo es la carne más consumida por los argentinos y desplazó a la carne vacuna, impulsado principalmente por una combinación de precios más accesibles y practicidad a la hora de cocinar .

En diálogo con Noticiero Andino, Francisco, de Avícola Las Alondras, consideró que la principal razón detrás de este fenómeno es el valor que alcanzó la carne vacuna. "Yo considero que es por los altos precios de la carne vacuna " , afirmó.

Como ejemplo, señaló que un cajón de pollo ronda hoy los $70.000 , mientras que una media res vacuna tiene un costo considerablemente superior. "Me imagino que cerca de un millón de pesos o más", comparó.

Respecto de las preferencias de los consumidores, el comerciante explicó que las supremas son las más elegidas, seguidas por las patas y muslos . A su entender, la elección responde tanto al precio como, sobre todo, a la practicidad.

El pollo se impone por sus precios y practicidad.

"Es practicidad también. Llevarse supremas consume menos tiempo que preparar otros cortes y, por supuesto, hacer milanesas", sostuvo.

En cuanto a los valores, detalló:

suprema fresca $13.000 el kilo ,

, pata muslo $5.000 el kilo ,

, alitas $3.500 el kilo ,

pollo entero $5.500 por kilo.

Además, indicó que esos precios se mantienen relativamente estables desde hace unos tres meses. "Si bien ha ido fluctuando el precio del pollo, cuando sube tiende otra vez a bajar. Se ha estabilizado en ese precio", concluyó.

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