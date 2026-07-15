15 de julio de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

No sólo el corazón se detiene: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre la energía

Cada partido de la Selección Argentina también modifica la demanda eléctrica. Qué ocurre en Mendoza y qué recomienda el EPRE para este miércoles.

No sólo se detiene el país: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre el sistema eléctrico

No sólo se detiene el país: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre el sistema eléctrico

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Los partidos de la Selección Argentina no sólo nos aceleran el pulso: también alteran el funcionamiento de distintos servicios, y uno de los casos más llamativos es el del consumo eléctrico. En una era marcada por la hiperconectividad, donde gran parte de la vida cotidiana depende de la energía, una caída abrupta de la demanda resulta, al menos, llamativa.

De hecho, la compañía responsable de administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) informó que el 7 de julio, mientras Argentina disputaba su pase a cuartos de final frente a Egipto, la demanda eléctrica nacional cayó cerca de un 30% durante el encuentro. Un descenso que refleja cómo millones de argentinos concentraron su atención -y su pasión- en el partido.

Entre bocinazos, banderas argentinas y canciones de aliento, los hinchas expresaron su entusiasmo.

Entre bocinazos, banderas argentinas y canciones de aliento, los hinchas expresaron su entusiasmo.

Cómo cambia el consumo de energía cuando juega Argentina

Los registros oficiales muestran, incluso, que el descenso del consumo comenzó minutos antes del partido frente a Egipto. Durante el entretiempo, en cambio, la demanda volvió a crecer: miles de personas se levantaron al mismo tiempo para usar electrodomésticos, preparar algo para comer o realizar actividades que requieren electricidad.

De acuerdo con el informe técnico de Cammesa, la demanda comenzó a bajar antes del inicio del encuentro, cayó de manera sostenida durante el primer tiempo, aumentó en el entretiempo y volvió a descender durante el segundo tiempo y el alargue.

Qué recomienda el EPRE para el partido entre Argentina e Inglaterra

Desde el EPRE Mendoza señalaron que cuando juega la Selección "se generan cambios marcados en la curva de demanda eléctrica", con una disminución del consumo durante el partido y un incremento en los entretiempos y al finalizar el encuentro.

Argentina hoy juega contra Inglaterra.

Argentina hoy juega contra Inglaterra.

Frente a ese comportamiento, explicaron que tanto el organismo como las distribuidoras realizan un seguimiento permanente de la operación de la red para acompañar las variaciones de la demanda y garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Además, consultados por Sitio Andino, recomendaron hacer un uso eficiente de la energía sin resignar confort. Entre los principales consejos mencionaron:

  • Apagar las luces de los ambientes que no se utilizan.
  • Fijar el aire acondicionado en 22 °C.
  • Desenchufar los artefactos eléctricos que no estén en uso.
  • Aprovechar la iluminación natural siempre que sea posible.

A pocas horas de un nuevo partido de la Selección Argentina, la expectativa por el cruce con Inglaterra ya se hace sentir. Más allá de que se repita que "solo es fútbol", se trata de un encuentro atravesado por una fuerte carga emocional e histórica. Todo indica que el comportamiento volverá a repetirse: cuando juega la Selección, la energía está con la Argentina.

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