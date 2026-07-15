Mundial 2026: la vieja herida ante Inglaterra que el cuerpo técnico de Argentina quiere cerrar en Atlanta

El cuerpo técnico de la Selección argentina tendrá una revancha especial ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra , desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026 . El partido tendrá un significado especial para Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala , principales colaboradores de Lionel Scaloni , porque los tres quedaron marcados por el doloroso cruce mundialista de Corea-Japón 2002.

Aquella derrota por 1-0 ante los ingleses no fue una caída más: terminó siendo una de las heridas más profundas de una generación que había llegado al Mundial como candidata al título. Veinticuatro años después, los protagonistas vuelven a encontrarse con el mismo rival, aunque esta vez desde el banco de suplentes y con un lugar en la final en juego.

Walter Samuel fue titular y disputó los 90 minutos en la derrota ante Inglaterra por el Mundial 2002 , mientras que Pablo Aimar ingresó en el entretiempo por Juan Sebastián Verón . Ambos vivieron desde adentro una noche que todavía ocupa un lugar incómodo en la memoria del fútbol argentino.

El encuentro se disputó el 7 de junio de 2002 en el Domo de Sapporo y se definió por un penal convertido por David Beckham antes del final del primer tiempo. Argentina nunca logró recuperarse de ese golpe y terminó atrapada en un partido cerrado, áspero y cargado de tensión.

La lesión que dejó a Roberto Ayala afuera del partido en 2002

Roberto Ayala debía ser uno de los líderes defensivos de aquella Selección argentina, pero una lesión lo sacó del Mundial en el peor momento. El defensor sufrió una molestia durante la entrada en calor del debut ante Nigeria y no pudo disputar el recordado encuentro frente a Inglaterra.

En su lugar jugó Mauricio Pochettino, quien cometió la infracción sobre Michael Owen que derivó en el penal convertido por Beckham. Para Ayala, el partido quedó asociado a la impotencia de mirar desde afuera una derrota que terminó condicionando todo el torneo.

La derrota que empujó a Argentina hacia la eliminación

La Selección dirigida por Marcelo Bielsa había debutado con una victoria por 1-0 ante Nigeria gracias a un gol de Gabriel Batistuta, pero la caída frente a Inglaterra alteró por completo el escenario del grupo F.

El posterior empate 1-1 ante Suecia dejó a Argentina eliminada en la primera fase del Mundial 2002, pese a haber llegado como una de las grandes favoritas. La salida temprana generó una enorme frustración y convirtió al partido ante los ingleses en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la Albiceleste.

La revancha más íntima del cuerpo técnico de Lionel Scaloni

Hoy, Aimar, Samuel y Ayala ocupan funciones centrales dentro del equipo de trabajo de Lionel Scaloni. Cada uno aporta desde un lugar diferente, pero todos comparten una experiencia que vuelve a aparecer justo antes del choque más importante del Mundial 2026.

La semifinal ante Inglaterra no borrará lo ocurrido en 2002, pero sí puede ofrecerles la revancha deportiva que nunca pudieron tener como futbolistas. Esta vez, la Selección argentina llega fortalecida, con otra historia, otro contexto y la posibilidad concreta de avanzar hacia una nueva final del mundo.

Argentina e Inglaterra, una rivalidad que siempre deja cicatrices

El enfrentamiento entre ambas selecciones está atravesado por partidos históricos, polémicas, goles inolvidables y heridas que todavía permanecen abiertas. Desde México 1986 hasta Francia 1998 y Corea-Japón 2002, cada cruce sumó un nuevo capítulo a una rivalidad que excede lo estrictamente futbolístico.

En Atlanta, la historia volverá a ponerse frente a frente con el presente. Para los jugadores será una semifinal decisiva; para el cuerpo técnico argentino, además, será la oportunidad de cerrar una cuenta pendiente que lleva más de dos décadas esperando.