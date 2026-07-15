Mundial 2026: el movimiento que prepara Scaloni y que nadie esperaba para jugar con Inglaterra

El cuadro nacional va con todo en la semi del Mundial 2026.

A apenas horas de una de las citas más importantes del ciclo, Lionel Scaloni mantiene una incógnita que tiene en alerta a todos los hinchas argentinos. La semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra podría comenzar con una modificación inesperada: Rodrigo De Paul corre serio riesgo de perder la titularidad.

El cuerpo técnico ultimó detalles durante la última práctica en el Atlanta United Training Ground y, aunque la base del equipo parece estar definida, el mediocampo sigue siendo el gran foco de análisis antes del duelo que puede depositar a la Albiceleste en una nueva final del mundo.

Según trascendió en las últimas horas, Scaloni analiza diferentes alternativas para reforzar el funcionamiento colectivo ante una Inglaterra que se caracteriza por la intensidad física y la presión constante. El principal apuntado es Rodrigo De Paul , uno de los futbolistas más importantes del ciclo del entrenador, pero que no logró mostrar su mejor versión en los últimos encuentros. Por eso, el DT estudia tres variantes para reemplazarlo.

La primera opción es Exequiel Palacios , una alternativa que permitiría conformar un doble cinco junto a Leandro Paredes , con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister ocupando posiciones algo más adelantadas para darle equilibrio y circulación al equipo. Otra posibilidad es el ingreso de Nicolás González , un jugador de absoluta confianza para Scaloni, que aportaría despliegue por la banda izquierda y permitiría que Mac Allister se desplace hacia el sector derecho del mediocampo.

El tercer nombre en carrera es Giuliano Simeone, cuyo despliegue y velocidad podrían ser una herramienta para incomodar a Inglaterra por el costado derecho y colaborar permanentemente en la recuperación de la pelota.

Las otras dudas que maneja Scaloni antes de enfrentar a Inglaterra

Más allá del posible cambio en la mitad de la cancha, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que eliminó a Suiza en los cuartos de final. Durante uno de los ensayos apareció Nicolás Otamendi formando parte de una línea de cinco defensores, aunque esa variante no habría convencido al entrenador y todo indica que mantendrá el esquema habitual.

También continúa abierta la competencia por el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, mientras que en el ataque Julián Álvarez y Lautaro Martínez siguen peleando por acompañar a Lionel Messi.

La probable formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026

La formación que hoy asoma con mayores posibilidades para enfrentar a Inglaterra sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con la ilusión intacta de defender la corona conseguida en Qatar 2022, la Selección argentina buscará este miércoles un nuevo paso hacia la gloria. Solo resta que Scaloni revele su última carta para una semifinal que promete mantener en vilo a todo un país.