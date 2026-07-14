14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

La final del Mundial 2026 ya tiene un protagonista: España aguarda por Argentina o Inglaterra

España venció 2-0 a Francia en el duelo europeo y se clasificó a la gran final del Mundial. Los galos, eliminados, jugarán por el tercer puesto. Mirá todos los detalles del partido.

La final del Mundial 2026 toma forma con España.

La final del Mundial 2026 toma forma con España.

Foto: FIFA
Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 abrió la jornada del martes con la primera semifinal, en la que España se impuso 2-0 ante Francia y se convirtió en el primer finalista del certamen. Tras dominar el encuentro de principio a fin, el conjunto español ahora espera al ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina, que se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina), para conocer a su rival en la definición por el título.

La derrota dejó a Francia sin chances de pelear por el campeonato, aunque todavía tendrá una última presentación en el Mundial. El seleccionado francés disputará el partido por el tercer puesto el próximo sábado en Miami.

España le corto la racha a Francia y es el primer finalista del Mundial 2026: el resumen

El primer tiempo no mostró un dominio claro de ninguno de los dos equipos hasta que España generó un quiebre con un penal a favor, tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal cerca del área. El error no tuvo perdón y Mikel Oyarzabal lo convirtió para abrir el marcador a los 21 minutos.

Aunque los galos confiaban en poder revertirlo, los problemas se multiplicaron con la lesión de William Saliba, que obligó a un cambio anticipado por Maxence Lacroix. De ahí en más, España fue la que impuso condiciones e impidió que Francia llegara con claridad al arco de Unai Simón antes del entretiempo.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Deschamps salieron a buscar el empate, pero volvieron a sufrir por otro error defensivo a los 57 minutos. Pedro Porro combinó con Dani Olmo y definió con claridad para poner el 2-0.

    Con la victoria y el dominio del partido a su favor, España estuvo cerca de sufrir un susto a los 80 minutos, cuando Doué aprovechó una salida anticipada de Unai Simón, pero el arquero español reaccionó a tiempo y detuvo el remate en el trayecto hacia el arco.

    Ya en los minutos finales, sin remates claros ni llegadas de peligro, Francia se quedó sin chances de jugar la final en el Día de la Bastilla, ante una España que resolvió el partido con solidez tanto en defensa como en ataque.

    Final del Mundial 2026: cuándo y dónde se juega

    Con España como la primera finalista, resta esperar por el rival que se definirá este miércoles desde las 16 (hora argentina), en el partido entre Argentina e Inglaterra.

    Una vez conocidos los dos finalistas, el partido que defina al campeón del mundo tendrá lugar este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Nueva York.

    Mundial 2026: el minuto a minuto de España versus Francia

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