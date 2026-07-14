La Policía de Mendoza redobla la apuesta: el operativo especial para el partido de Argentina e Inglaterra.

La Policía de Mendoza desplegará un amplio operativo de seguridad este miércoles 15 con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Inglaterra . El dispositivo comenzará a las 12:00 y contará con más de 500 efectivos distribuidos en distintos puntos neurálgicos de la provincia, con el objetivo de prevenir incidentes durante la previa y los posibles festejos.

El anuncio fue realizado por el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , en conjunto con el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo .

Los funcionarios remarcaron esta mañana que el operativo reforzará el esquema implementado en el partido anterior, cuando participaron alrededor de 300 policías . En esta oportunidad, además de 500 uniformados afectados exclusivamente al evento, quedarán disponibles las unidades especiales para intervenir si la situación lo requiere.

Entre las principales medidas previstas, la Policía de Mendoza realizará requisas preventivas en los ingresos a los sectores donde históricamente se concentran los simpatizantes. También habrá vallados y controles en Arístides Villanueva , Juan B. Justo , kilómetro 0 , peatonal Sarmiento , calle San Martín , los Portones del Parque y la Terminal de Ómnibus , considerados los principales puntos de reunión durante los encuentros del seleccionado nacional.

Las autoridades confirmaron que habrá operativos de alcoholemia en distintos puntos de la provincia este miércoles.

Según explicó Hernán Amat, las requisas tienen como finalidad evitar el ingreso de personas con elementos peligrosos y prevenir situaciones de violencia. "Las hacemos a modo preventivo. Tenemos que reconocer que la gente se ha comportado muy bien y que los festejos han sido, en general, pacíficos", señaló.

En relación con el operativo anterior, las autoridades informaron que se registraron 16 aprehendidos en el Gran Mendoza, además de siete u ocho detenidos en Palmira y algunos incidentes menores en Tunuyán. La mayoría de los casos estuvieron vinculados a riñas entre grupos reducidos y agresiones con objetos contundentes contra móviles policiales, aunque aclararon que no hubo hechos de gravedad ni personas detenidas por portar armas blancas o de fuego.

Por su parte, Marcelo Calipo indicó que el refuerzo policial busca garantizar que los festejos se desarrollen sin inconvenientes. "Más de 500 efectivos van a estar exclusivamente afectados a este encuentro deportivo para que nadie aproveche la ocasión para cometer desmanes o portar armas blancas o de fuego", afirmó.

Jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo. Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad.

Además, los distintos municipios colaborarán con personal de preventores y agentes de tránsito, especialmente en plazas y espacios verdes donde suele concentrarse el público. Sin embargo, Amat destacó que la coordinación principal estará a cargo de la Policía de Mendoza.

Se realizarán operativos de alcoholemia

Otro de los ejes será el control vehicular. Las autoridades confirmaron que habrá operativos de alcoholemia en distintos puntos de la provincia y reiteraron el pedido a los conductores de no consumir alcohol si van a manejar. También recomendaron salir con tiempo para evitar accidentes antes del partido y, en caso de que haya celebraciones, evitar circular por las zonas de mayor concentración de personas.

Respecto a los comercios ubicados en el kilómetro 0 y sectores céntricos, desde el Gobierno aclararon que no se solicitará el cierre de los locales. La fuerza policial reforzará la vigilancia para proteger tanto a comerciantes como a clientes durante la jornada.

Finalmente, Calipo sostuvo que la experiencia acumulada en operativos anteriores permitió identificar los puntos de mayor convocatoria, aunque aclaró que el enfrentamiento con Inglaterra no implica un esquema diferente al de otros partidos. "Cada campeonato nos deja experiencia. Lo que hacemos es reforzar la presencia donde sabemos que se reúne la mayor cantidad de simpatizantes para que todos puedan disfrutar del evento con tranquilidad", concluyó.