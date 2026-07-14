Abigeato: la llamativa cantidad de carne decomisada en lo que va del 2026

En lo que va del 2026, la Policía de Mendoza realizó casi 1.000 procedimientos por abigeato.

El Plan Estratégico contra el abigeato continúa mostrando resultados en la Provincia de Mendoza . Durante el primer semestre de 2026, la Policía de Mendoza realizó más de 943 procedimientos que permitieron secuestrar más de 36 toneladas de carne, una cifra que ya triplica todo lo incautado durante 2025, año en que comenzó el operativo.

El balance oficial también refleja el secuestro de más de 9.100 animales vinculados a distintos procedimientos por abigeato , además de más de 1.400 toneladas de frutas y verduras decomisadas en controles realizados en diferentes puntos de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el plan apunta a prevenir el robo de ganado, combatir la faena clandestina y reforzar los controles sobre la comercialización de alimentos, mediante operativos coordinados entre distintas áreas del Estado.

La Policía Rural decomisó más de 63 kilos de carne en mal estado en un operativo.

Las estadísticas oficiales indican que, hasta fines de junio, la Policía de Mendoza llevó adelante más de 943 procedimientos vinculados al abigeato en distintos departamentos de la Provincia de Mendoza .

Uno de los tantos operativos que hizo la Policía de Mendoza por abigeato. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Como resultado de esos operativos, los efectivos secuestraron más de 9.100 animales e incautaron más de 36 toneladas de carne. Este último dato representa un fuerte crecimiento respecto de 2025, ya que la cantidad decomisada en apenas seis meses es casi tres veces superior a la registrada durante el 2025, donde se incautó apenas 13 toneladas (fue el año de la implementación del Plan).

Los procedimientos también permitieron decomisar más de 1.400 toneladas de frutas y verduras, en el marco de controles destinados a verificar la procedencia y las condiciones sanitarias de los alimentos.

Otro de los procedimientos que terminó con un importante decomiso.

El Plan Estratégico contra el abigeato se desarrolla mediante inspecciones en carnicerías, rutas y zonas rurales, con la participación de municipios, áreas de bromatología y organismos provinciales.

Además, muchas investigaciones se inician a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos a través del 911, una herramienta que ha permitido fortalecer la detección de actividades ilegales vinculadas al robo de ganado y la comercialización clandestina de alimentos.