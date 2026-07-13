Mundial 2026: cómo funcionará el transporte y el comercio en Mendoza durante Argentina e Inglaterra

Mundial 2026: cómo funcionará el comercio y el transporte en Mendoza durante Argentina e Inglaterra.

Ante el cruce de Argentina e Inglaterra el miércoles a las 16 por el Mundial 2026 , Mendoza define su esquema. A diferencia del partido con Suiza, donde el transporte se interrumpió de forma preventiva, las autoridades y comerciantes tomaron posturas cruzadas respecto a la atención y los servicios esenciales para garantizar la seguridad y movilidad en la jornada.

Desde la Subsecretaría de Transporte de la provincia confirmaron que, por el momento, no habrá restricciones ni cortes en las frecuencias de los colectivos. Una decisión diferente a la que se tomó ante Suiza.

Mundial 2026: el transporte y el comercio definen la modalidad de sus servicios durante el partido entre Argentina e Inglaterra.

Ante la consulta de Sitio Andino, voceros de la cartera conducida por Luis Borrego informaron de forma tajante: "Por ahora, no hay suspensión de servicios prevista" .

De esta manera, se busca garantizar la movilidad de los ciudadanos antes, durante y después del trascendental partido, monitoreando la situación en tiempo real en caso de que sea necesario aplicar desvíos por los festejos.

El servicio de transporte público se prestará con normalidad durante el partido de Argentina contra Inglaterra. Foto: Cristian Lozano

Los comercios cierran sus puertas temprano por prevención

Por el lado del sector comercial, el panorama será totalmente distinto. Tras una encuesta interna realizada entre los propietarios de locales y teniendo en cuenta el pedido del Centro de Empleados de Comercio, Adrián Alin, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), aseguró a este medio que "se prevé realizar un cierre anticipado el próximo miércoles".

De acuerdo con sus declaraciones, "los comercios cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15, una hora antes del pitazo inicial".

Los comercios de la Ciudad de Mendoza cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15. Foto: Cristian Lozano

Según explicaron desde el sector, la medida busca resguardar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, evitando quedar expuestos a posibles desbordes o situaciones de tensión con las concentraciones de hinchas en las calles.