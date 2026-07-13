13 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cómo funcionará el transporte y el comercio en Mendoza durante Argentina e Inglaterra

Mendoza definió cómo funcionará el transporte y el comercio durante el cruce de Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026. Las posturas de los sectores.

Mundial 2026: cómo funcionará el comercio y el transporte en Mendoza durante Argentina e Inglaterra.

Mundial 2026: cómo funcionará el comercio y el transporte en Mendoza durante Argentina e Inglaterra.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Ante el cruce de Argentina e Inglaterra el miércoles a las 16 por el Mundial 2026, Mendoza define su esquema. A diferencia del partido con Suiza, donde el transporte se interrumpió de forma preventiva, las autoridades y comerciantes tomaron posturas cruzadas respecto a la atención y los servicios esenciales para garantizar la seguridad y movilidad en la jornada.

Ante la consulta de Sitio Andino, voceros de la cartera conducida por Luis Borrego informaron de forma tajante: "Por ahora, no hay suspensión de servicios prevista".

De esta manera, se busca garantizar la movilidad de los ciudadanos antes, durante y después del trascendental partido, monitoreando la situación en tiempo real en caso de que sea necesario aplicar desvíos por los festejos.

El servicio de transporte público se prestará con normalidad durante el partido de Argentina contra Inglaterra.

El servicio de transporte público se prestará con normalidad durante el partido de Argentina contra Inglaterra.

Los comercios cierran sus puertas temprano por prevención

Por el lado del sector comercial, el panorama será totalmente distinto. Tras una encuesta interna realizada entre los propietarios de locales y teniendo en cuenta el pedido del Centro de Empleados de Comercio, Adrián Alin, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), aseguró a este medio que "se prevé realizar un cierre anticipado el próximo miércoles".

De acuerdo con sus declaraciones, "los comercios cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15, una hora antes del pitazo inicial".

Los comercios de la Ciudad de Mendoza cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15.

Los comercios de la Ciudad de Mendoza cerrarán sus puertas entre las 14 y las 15.

Según explicaron desde el sector, la medida busca resguardar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, evitando quedar expuestos a posibles desbordes o situaciones de tensión con las concentraciones de hinchas en las calles.

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