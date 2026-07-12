12 de julio de 2026
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Sitio Andino
Alexis Mac Allister

El llamativo posteo de Ailén Cova tras el gol de Alexis Mac Allister que llamó la atención en redes

La novia de Alexis Mac Allister compartió una desafiante imagen en su cuenta de Instagram. La publicación fue interpretada como una respuesta a las críticas que rodean al mediocampista.

La historia llegó después de una jornada clave para la Scaloneta, que consiguió su boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La historia llegó después de una jornada clave para la Scaloneta, que consiguió su boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Por Sitio Andino MuchoShow

Tras la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, la pareja de Alexis Mac Allister captó la atención de muchos en las redes sociales. Ailén Cova compartió un mensaje dedicado al futbolista, quien se destacó en el partido de cuartos de final ante Suiza, ya que marcó uno de los goles del encuentro.

Después del partido y la euforia que desató el conjunto Albiceleste, la joven publicó una historia de Instagram con una imagen del campeón del mundo realizando el clásico gesto de silencio. La publicación no tardó en generar repercusión entre los seguidores del futbolista y en las redes sociales, donde muchos interpretaron el mensaje como una respuesta a las críticas que suele recibir.

La foto de Alexis Mac Allister que generó repercusiones

En la imagen compartida por Cova, se observa a Mac Allister llevándose el dedo índice a los labios, una celebración que suele utilizarse para acallar cuestionamientos. La influencer acompañó la fotografía con un emoji replicando el mismo gesto y un beso rojo. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente fue interpretado por numerosos usuarios como una indirecta dirigida a quienes cuestionan al mediocampista tanto por cuestiones deportivas como por aspectos vinculados a su vida personal.

La joven publicó una historia de Instagram con una imagen del campeón del mundo realizando el clásico gesto de silencio.

La joven publicó una historia de Instagram con una imagen del campeón del mundo realizando el clásico gesto de silencio.

La publicación también fue vinculada al contexto mediático que rodea a la pareja desde hace tiempo, especialmente tras la mediática separación de Mac Allister de Camila Mayán. En ese escenario, la influencer optó por celebrar el desempeño del jugador con una imagen contundente que despertó todo tipo de comentarios.

La historia llegó después de una jornada clave para la Scaloneta, que consiguió su boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo. Con su gol en un partido decisivo, Alexis Mac Allister fue protagonista dentro de la cancha, mientras que Ailén Cova se sumó a los festejos desde las redes con un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación.

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