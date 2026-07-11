Mundial 2026: mejor ni mirés lo que dijeron las brujas sobre el partido de Argentina con Suiza

El fenómeno del tarot y la astrología volvió a instalarse entre los hinchas argentinos antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

A medida que la Selección argentina avanza en el Mundial 2026 , también crece un fenómeno que trasciende el fútbol. Miles de hinchas consultan cartas, cartas astrales y rituales buscando una señal sobre el futuro del equipo de Lionel Scaloni. Después de acertar el sufrimiento frente a Cabo Verde y la histórica remontada ante Egipto, los especialistas vuelven a hablar de un partido cargado de tensión, aunque con un desenlace alentador para la Albiceleste.

La expectativa por el cruce con Suiza disparó nuevamente las consultas a tarotistas y astrólogos. Muchos seguidores ya incorporaron estos pronósticos como una cábala más del Mundial , convencidos de que las energías pueden anticipar lo que ocurrirá dentro de la cancha.

Las predicciones coinciden en que Argentina tendrá otro examen mucho más difícil de lo que muchos imaginan. Tal como ocurrió antes de los partidos frente a Cabo Verde y Egipto, los especialistas aseguran que la Selección volverá a sufrir y deberá superar momentos de enorme tensión para seguir en carrera.

La tarotista Agustina Cabello recordó que el fenómeno espiritual explotó durante Qatar 2022 con el famoso "Elijo creer" . Según su mirada, aquella manifestación colectiva sigue vigente y la confianza de los hinchas continúa siendo una energía que acompaña al equipo argentino.

El tarot sorprendió con aciertos que alimentaron la confianza de los hinchas

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de la tarotista Carolina Jade, quien antes del duelo con Egipto interpretó una tirada que terminó reflejando el resultado 3-2 a favor de Argentina. Desde entonces, miles de usuarios comenzaron a seguir cada una de sus publicaciones antes de los partidos de la Selección.

La especialista explicó que suele mostrar las cartas obtenidas para ambos equipos y deja que sean los propios seguidores quienes elaboren sus conclusiones. Con cada acierto, el interés por las predicciones creció y terminó convirtiéndose en una verdadera cábala para muchos argentinos.

Los astros también hablan de un partido largo y con mucho sufrimiento

Los astrólogos tampoco esperan un trámite sencillo frente a Suiza. Santiago Guillermo Rodríguez Spuch analizó la carta astral del encuentro y aseguró que la energía favorece a Lionel Messi, aunque también anticipa un partido muy disputado donde los arqueros podrían transformarse en protagonistas.

Guido Tejat coincidió con ese análisis y fue incluso más allá. Según su interpretación, el duelo podría extenderse al alargue o incluso definirse desde el punto penal, aunque las configuraciones energéticas siguen mostrando a Argentina con posibilidades concretas de avanzar a las semifinales.

Las cábalas volvieron a ocupar un lugar central entre los hinchas argentinos

La fiebre espiritual ya no pasa solamente por el tarot o la astrología. En cada partido decisivo aparecen nuevas promesas, rituales y costumbres que los fanáticos repiten convencidos de que pueden ayudar a la Selección.

Durante el encuentro frente a Egipto se viralizaron imágenes de hinchas leyendo la Biblia, otros permaneciendo inmóviles porque coincidían con la remontada y hasta rituales para "congelar" al arquero rival. Mientras tanto, varios futbolistas también exhiben sus propias creencias, con agua bendita, amuletos y estampitas que forman parte de la intimidad del plantel.

Entre la fe, las cartas y la pelota, Argentina vuelve a ilusionarse

Las predicciones espirituales no garantizan resultados, pero sí reflejan un fenómeno que crece Mundial tras Mundial. Para miles de argentinos, consultar las cartas o los astros ya forma parte del ritual previo a cada presentación de la Scaloneta.

Ahora, todas esas interpretaciones deberán enfrentarse con la realidad. La Selección buscará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y, si los pronósticos vuelven a acertar, el pase llegará otra vez después de una noche cargada de sufrimiento, tensión y emoción.