11 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el fútbol internacional llora la muerte de una de sus figuras de 25 años

Se termina el exigente Mundial 2026 y una de sus mayores proyeccios partió de este mundo en las últimos horas y el Fútbol está de luto. Mirá de quién se trata.

Jayden Adams había representado a Sudáfrica en el Mundial 2026 y debía incorporarse en los próximos días a la pretemporada de su club.

Jayden Adams había representado a Sudáfrica en el Mundial 2026 y debía incorporarse en los próximos días a la pretemporada de su club.

Por Sitio Andino Deportes

El mundo del Fútbol volvió a vestirse de luto. Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y una de las figuras del Mamelodi Sundowns, murió este sábado a los 25 años, apenas días después de haber cumplido el sueño de disputar el Mundial 2026. La noticia generó una fuerte conmoción tanto en su país como en la comunidad futbolística internacional.

Según se informó, el futbolista fue encontrado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo. Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre la causa de su fallecimiento y la investigación continúa en marcha.

El mediocampista tenía previsto viajar en los próximos días para incorporarse a la pretemporada del Mamelodi Sundowns, que se desarrolla en Austria. Sin embargo, su repentina muerte puso fin de manera inesperada a una carrera que prometía seguir creciendo.

Una pérdida que golpea también por su historia reciente

La muerte de Adams llega apenas dos semanas después de otro duro golpe personal. El futbolista había despedido recientemente a su abuela Marianne, una persona muy cercana a él y a quien había homenajeado públicamente en sus redes sociales.

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de dolor por parte de compañeros, exfutbolistas, clubes y dirigentes, que recordaron al mediocampista no solo por sus condiciones dentro de la cancha, sino también por su humildad y compromiso.

El emotivo mensaje del sindicato de futbolistas sudafricanos

La Unión de Futbolistas Sudafricanos expresó su dolor mediante un comunicado en el que destacó el legado que deja Adams dentro y fuera del campo de juego.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

Gianni Infantino también despidió a Jayden Adams

El fallecimiento del futbolista también generó la reacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien manifestó sus condolencias a través de un mensaje público.

El dirigente suizo aseguró que "se extrañará mucho a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns" y agregó que sus pensamientos, junto con los de toda la comunidad del fútbol mundial, acompañan a la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Jayden Adams en este difícil momento.

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