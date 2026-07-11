Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026: hora, TV y cómo llegan a cuartos de final

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), el Mundial de Fútbol 2026 continúa los cuartos de final con uno de los cruces más esperados del certamen. Inglaterray Noruega se enfrentan por primera vez en una Copa del Mundo en el Estadio de Miami, con el objetivo de quedarse con el boleto a las semifinales, donde espera el ganador del duelo entre Argentina y Suiza.
El encuentro será dirigido por el árbitro francés Clément Turpin y podrá verse en vivo a través de Dsports y Paramount+.
Inglaterra y Noruega, frente a frente: cómo llegan al partido
La selección dirigida por Thomas Tuchel llega a esta instancia luego de una destacada actuación en la fase de grupos. Allí comenzó con una trabajada victoria por 4 a 2 frente a Croacia, continuó con un empate sin goles ante Ghana y cerró su participación con un triunfo por 2 a 0 sobre Panamá.
En la fase de 16avos de final, Inglaterra derrotó a República del Congo por 2 a 1, mientras que en octavos de final eliminó a México en el Estadio Azteca tras imponerse por 3 a 2.
Inglaterra buscará eliminar al sorpredente equipo de Haaland.
Foto: FIFA
Del otro lado, Noruega llega con una gran racha y una campaña sólida. En el Grupo I debutó con una goleada por 4 a 1 ante Irak, luego venció a Senegal por 3 a 2 y cerró la fase de grupos con una derrota por3 a 1 frente a Francia.
En los 16avos de final superó a Costa de Marfil por 2 a 1 y, posteriormente, consiguió una histórica victoria ante Brasil en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland que selló la clasificación noruega.
El historial entre Inglaterra y Noruega
El historial entre ambos seleccionados registra seis enfrentamientos oficiales entre eliminatorias de la UEFA y partidos amistosos. Este será el primer duelo entre ambos equipos en una Copa del Mundo.
En total, Inglaterra acumula dos victorias, Noruega una y los tres encuentros restantes finalizaron en empate.
Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido
El ganador de este duelo avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.
El partido está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Atlanta.