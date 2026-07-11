Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026: hora, TV y cómo llegan a cuartos de final

Este sábado , desde las 18 ( hora argentina ), el Mundial de Fútbol 2026 continúa los cuartos de final con uno de los cruces más esperados del certamen. Inglaterra y Noruega se enfrentan por primera vez en una Copa del Mundo en el Estadio de Miami , con el objetivo de quedarse con el boleto a las semifinales, donde espera el ganador del duelo entre Argentina y Suiza .

El encuentro será dirigido por el árbitro francés Clément Turpin y podrá verse en vivo a través de Dsports y Paramount+ .

La selección dirigida por Thomas Tuchel llega a esta instancia luego de una destacada actuación en la fase de grupos. Allí comenzó con una trabajada victoria por 4 a 2 frente a Croacia , continuó con un empate sin goles ante Ghana y cerró su participación con un triunfo por 2 a 0 sobre Panamá .

En la fase de 16avos de final , Inglaterra derrotó a República del Congo por 2 a 1 , mientras que en octavos de final eliminó a México en el Estadio Azteca tras imponerse por 3 a 2 .

Inglaterra buscará eliminar al sorpredente equipo de Haaland. Foto: FIFA

Del otro lado, Noruega llega con una gran racha y una campaña sólida. En el Grupo I debutó con una goleada por 4 a 1 ante Irak, luego venció a Senegal por 3 a 2 y cerró la fase de grupos con una derrota por 3 a 1 frente a Francia.

En los 16avos de final superó a Costa de Marfil por 2 a 1 y, posteriormente, consiguió una histórica victoria ante Brasil en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland que selló la clasificación noruega.

El historial entre Inglaterra y Noruega

El historial entre ambos seleccionados registra seis enfrentamientos oficiales entre eliminatorias de la UEFA y partidos amistosos. Este será el primer duelo entre ambos equipos en una Copa del Mundo.

En total, Inglaterra acumula dos victorias, Noruega una y los tres encuentros restantes finalizaron en empate.

Semifinales del Mundial 2026: cuándo y cómo será el próximo partido

El ganador de este duelo avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

El partido está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Estadio de Atlanta.

El minuto a minuto de Noruega - Inglaterra

El fixture completo