9 de julio de 2026
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Quién dirige Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial: el árbitro elegido por FIFA

FIFA confirmó al árbitro que dirigirá Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé quién es el juez elegido y todos los detalles.

Quién dirige Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial: el árbitro elegido por FIFA

Quién dirige Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial: el árbitro elegido por FIFA

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, la FIFA confirmó al árbitro que estará a cargo del duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En esta nota, te contamos quién es el juez elegido y todos los detalles de la designación.

Joao Pinheiro, el árbitro elegido para Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene árbitro confirmado. La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como el encargado de dirigir un partido clave, en el que la Albiceleste buscará avanzar a las semifinales. Estará acompañado por Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes.

Será la tercera presentación de Pinheiro en esta Copa del Mundo. El juez europeo ya tuvo participación en dos encuentros: estuvo presente en la victoria de Suiza por 4-1 ante Bosnia y también dirigió el cruce de 16avos de final entre Sudáfrica y Canadá.

Joao Pinheiro será el árbitro de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026

Joao Pinheiro será el árbitro de Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026

El árbitro portugués nunca dirigió a la Selección argentina Mayor, aunque sí cuenta con un antecedente frente a un equipo juvenil albiceleste: fue el encargado de impartir justicia en el triunfo 1-0 ante Colombia por el Mundial Sub-20.

Argentina y Suiza se medirán el próximo sábado desde las 22 (hora argentina) por un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

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