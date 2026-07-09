Mundial 2026: los bares de Mendoza ya palpitan el Argentina vs. Suiza con pantallas gigantes y promociones

La Selección Argentina volvió a despertar la ilusión de millones de hinchas tras lograr una histórica clasificación frente a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 . Ahora, el próximo desafío será Suiza , rival al que deberá enfrentar este sábado , desde las 22 , en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

En Mendoza , la expectativa ya se siente en las calles . Después de los multitudinarios festejos registrados tras el triunfo ante Egipto, bares y restaurantes se preparan para recibir a cientos de fanáticos con pantallas gigantes, promociones especiales, sorteos y distintas propuestas para vivir una nueva noche mundialista .

Sábado por la noche: la clave que reunirá a más gente en los bares nocturnos de Ciudad.

Aprovechando el fin de semana largo, Sitio Andino recorrió la calle Arístides Villanueva para conocer cómo se organizan los principales locales gastronómicos de cara al encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial .

Los comerciantes coincidieron en que el partido del martes y los festejos posteriores superaron todas las expectativas . Los bares trabajaron al máximo de su capacidad, mientras que cientos de personas coparon la tradicional avenida, provocando incluso el corte del tránsito durante varias horas . Si bien se registraron algunos momentos de tensión propios de la masiva convocatoria, destacaron el operativo de seguridad desplegado por las autoridades, al que calificaron como más ordenado que en celebraciones anteriores .

Como el encuentro comenzará a las 22, la mayoría de los locales decidió no trabajar con reservas y priorizará el ingreso por orden de llegada. Según explicaron, la medida permitirá una mayor rotación de clientes y evitará inconvenientes con mesas incompletas o espacios reservados que permanezcan vacíos mientras otras personas esperan ingresar.

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Los gastronómicos también señalaron que la convocatoria fue creciendo partido tras partido. En comparación con la fase de grupos y los 16avos de final, la presencia de público aumentó considerablemente durante los octavos, por lo que esperan una concurrencia aún mayor este sábado.

En las primeras cuadras del Arístides, donde suelen concentrarse los festejos, algunos bares aseguraron que el martes hubo personas que esperaron más de una hora para conseguir una mesa antes del inicio del partido. Para agilizar la atención, varios locales instalarán barras exclusivas para la venta rápida de bebidas durante la previa y el desarrollo del encuentro.

Además, los establecimientos reforzarán la calefacción en los espacios al aire libre con estufas móviles para que quienes no consigan lugar en el interior puedan seguir el partido con mayor comodidad pese a las bajas temperaturas.

Bebidas, juegos y pantallas gigantes: los principales atractivos de la noche

Además de quienes optarán por reunirse en sus casas, miles de mendocinos elegirán seguir el partido desde los bares de Arístides. Para ello, los locales instalarán pantallas gigantes y televisores tanto en los salones como en los espacios exteriores, con el objetivo de que todos los clientes puedan disfrutar del encuentro.

Las promociones en bebidas volverán a ser uno de los grandes atractivos de la noche. El fernet y la cerveza encabezarán las ofertas en la mayoría de los bares. Algunos ofrecerán vasos de fernet de un litro para llevar por $8.500, mientras que otros incluirán gin tonic y promociones de happy hour con cervezas, fernet y tragos seleccionados desde los $4.000.

El Arístides estará abarrotada de gente: un pronóstico positivo para los bares. Foto: Cristian Lozano

En materia gastronómica, varios establecimientos lanzarán combos que incluyen hamburguesa, papas fritas y bebida desde los $15.000. A esto se sumarán sorteos y juegos promocionales, en los que los clientes podrán participar con la compra de productos del menú para ganar llaveros, mazos de truco, remeras y otros premios.

La propuesta también incluirá espectáculos y actividades en vivo. En un local ubicado sobre la primera cuadra de Arístides se realizará una competencia de habilidades con la pelota, animada por un locutor, que entregará premios que irán desde latas de cerveza hasta obsequios de mayor valor. En otro bar, cercano a la esquina de Coronel Rodríguez, se desarrollará un programa de streaming en vivo con la participación del público, acompañado por juegos y sorteos, entre ellos la posibilidad de encontrar premios escondidos debajo de los asientos.