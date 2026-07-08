¿Se rompe la maldición en el Mundial 2026? La noticia que hizo reventar de alegría a Argentina

La actualización corresponde al ranking FIFA en vivo y todavía no es oficial, ya que la clasificación definitiva se publicará una vez terminado el Mundial 2026.

Mientras la Selección argentina prepara el duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , una noticia llamó la atención de los hinchas más cabuleros. Francia desplazó a la Albiceleste del primer puesto del ranking FIFA en vivo , una modificación que rápidamente abrió el debate en las redes sociales.

El cambio todavía no es oficial, pero muchos simpatizantes reaccionaron con humor. Para algunos, dejar de ser el número uno justo antes de la recta final del torneo podría convertirse en una buena señal para seguir soñando con el bicampeonato.

En el fútbol abundan las cábalas y las supersticiones. Una de las que volvió a aparecer en las últimas horas sostiene que llegar a una Copa del Mundo con el cartel de "mejor selección del ranking FIFA" puede transformarse en una presión extra para el principal candidato.

No existe ninguna evidencia de que el ranking influya en el rendimiento deportivo , pero eso no impidió que las redes sociales se llenaran de mensajes celebrando, en tono de broma, que Argentina ya no ocupe el primer lugar antes de los cuartos de final.

Cómo quedó el ranking FIFA en vivo

Según la clasificación elaborada por el sitio especializado Football Ranking, Francia pasó a liderar con 1.925,86 puntos.

Detrás aparecen Argentina, con 1.913,71, y España, con 1.912,34, en una pelea muy ajustada entre las tres mejores selecciones del mundo.

El ascenso del conjunto francés se explica por los puntos acumulados durante su campaña en el Mundial 2026, mientras que la Albiceleste descendió un puesto pese a mantenerse con vida en la competencia.

Francia SUPERÓ A ARGENTINA en el Ranking FIFA en plena Copa del Mundo:



1) Francia.

2) Argentina.

3) España.

4) Inglaterra.

5) Brasil. pic.twitter.com/tvDVnjLi6r — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

¿Cuándo será oficial el nuevo ranking FIFA?

Por ahora, el movimiento solo corresponde a la clasificación en vivo, que se actualiza después de cada partido y permite proyectar cómo quedará el ranking oficial.

La FIFA recién publicará la nueva actualización el 20 de julio, un día después de la final del Mundial 2026, por lo que las posiciones todavía pueden cambiar de acuerdo con los resultados de los cuartos de final, las semifinales y el partido decisivo.

Mientras tanto, la Selección argentina mantiene el foco puesto en Suiza. Pero entre los hinchas, la pérdida del liderazgo del ranking ya dio lugar a memes, bromas y una pregunta que volvió a instalarse: ¿será una simple coincidencia o una cábala que puede jugar a favor de la Scaloneta?