8 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

¿Qué pasó con el Mundial 2026? La explicación del parate y cuándo se vuelve a jugar

El exigente Mundial 2026 de fútbol deberá esperar para comenzar con la disputa de los cuartos de final. Conocé los motivos.

Los ocho seleccionados que siguen en carrera tendrán una jornada de descanso antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.

Los ocho seleccionados que siguen en carrera tendrán una jornada de descanso antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Los hinchas que este miércoles busquen partidos del Mundial 2026 se llevarán una sorpresa: por primera vez desde que comenzó el torneo, no habrá fútbol. Después de 27 días consecutivos de acción, la Copa del Mundo hará una pausa antes de ingresar en la etapa más apasionante de la competencia.

Lejos de tratarse de una suspensión o una modificación de último momento, el parate forma parte del calendario oficial diseñado por la FIFA, que reservó una jornada libre para que las selecciones puedan recuperar energías antes de los cuartos de final.

A eso se suma la compleja logística del torneo. Las grandes distancias entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá obligan a realizar extensos traslados, por lo que este día también sirve para facilitar los viajes y la preparación de cada delegación.

Cuándo vuelve el Mundial 2026

La espera será corta. La pelota volverá a rodar este jueves 9 de julio, cuando Francia y Marruecos disputen el primer partido de los cuartos de final desde las 17, en Boston.

Al día siguiente será el turno de España y Bélgica, mientras que el sábado llegará uno de los encuentros más esperados por los argentinos, cuando la Selección de Lionel Scaloni enfrente a Suiza desde las 22 en el Kansas City Stadium, con un lugar en las semifinales en juego.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio
    • Francia vs. Marruecos17.00 – Boston.
  • Viernes 10 de julio
    • España vs. Bélgica16.00 – Los Ángeles.
  • Sábado 11 de julio
    • Noruega vs. Inglaterra18.00 – Miami.
    • Argentina vs. Suiza22.00 – Kansas City.

Después del único descanso previsto en esta instancia, el Mundial 2026 ingresará en su fase decisiva. A partir de ahora, cada partido será una final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista.

Temas
Seguí leyendo

Otra de brujas y visiones ¿Cómo sale la Selección y hasta dónde llega en el Mundial 2026?

Invicta y con una ilusión histórica: así fue el camino de Suiza hasta cruzarse con la Scaloneta

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Argentina ya conoce a su rival: el historial que ilusiona antes del duelo con Suiza

La increíble marca que rompió Argentina y que nunca se había dado en 96 años de Mundiales

Mundial 2026 en vivo: Colombia perdió en los penales y Suiza será el rival de Argentina en cuartos

Lee además
Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina
Con ese tanto, el volante del Chelsea alcanzó una marca histórica que solo tres futbolistas habían conseguido antes en el Mundial 2026. video

El gol de Enzo Fernández tenía un secreto que recién salió a la luz: entrá que te lo contamos
LO QUE SE LEE AHORA
La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

Las Más Leídas

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina

La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

Pedro Miranda había pedido disculpas a las víctimas durante una entrevista con SITIO ANDINO. 

Polémica condena al oftalmólogo Pedro Miranda por 39 estafas

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

Otra de brujas y visiones ¿Cómo sale la Selección y hasta dónde llega en el Mundial 2026?

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. video

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará y qué estación ampliarán