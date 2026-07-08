¿Qué pasó con el Mundial 2026? La explicación del parate y cuándo se vuelve a jugar

Los ocho seleccionados que siguen en carrera tendrán una jornada de descanso antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026.

Los hinchas que este miércoles busquen partidos del Mundial 2026 se llevarán una sorpresa: por primera vez desde que comenzó el torneo, no habrá fútbol. Después de 27 días consecutivos de acción , la Copa del Mundo hará una pausa antes de ingresar en la etapa más apasionante de la competencia.

Lejos de tratarse de una suspensión o una modificación de último momento, el parate forma parte del calendario oficial diseñado por la FIFA , que reservó una jornada libre para que las selecciones puedan recuperar energías antes de los cuartos de final .

La decisión apunta principalmente a darle un mayor tiempo de descanso a los ocho seleccionados que continúan en carrera por el título. Tras casi un mes de competencia ininterrumpida, con partidos de la fase de grupos , los dieciseisavos y los octavos de final , el desgaste físico comenzó a sentirse y la organización entendió que era el momento ideal para otorgar una jornada de recuperación.

A eso se suma la compleja logística del torneo. Las grandes distancias entre las sedes de Estados Unidos, México y Canadá obligan a realizar extensos traslados, por lo que este día también sirve para facilitar los viajes y la preparación de cada delegación.

#FIFAWorldCup Rival confirmado para el encuentro de cuartos de final



Argentina enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio desde las 22 en Kansas City. pic.twitter.com/50jL6uBywC — Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026

Cuándo vuelve el Mundial 2026

La espera será corta. La pelota volverá a rodar este jueves 9 de julio, cuando Francia y Marruecos disputen el primer partido de los cuartos de final desde las 17, en Boston.

Al día siguiente será el turno de España y Bélgica, mientras que el sábado llegará uno de los encuentros más esperados por los argentinos, cuando la Selección de Lionel Scaloni enfrente a Suiza desde las 22 en el Kansas City Stadium, con un lugar en las semifinales en juego.

Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos – 17.00 – Boston.

Viernes 10 de julio España vs. Bélgica – 16.00 – Los Ángeles.

Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra – 18.00 – Miami. Argentina vs. Suiza – 22.00 – Kansas City.



Después del único descanso previsto en esta instancia, el Mundial 2026 ingresará en su fase decisiva. A partir de ahora, cada partido será una final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista.