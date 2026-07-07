El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto y otro con paradas intermedias: cómo funcionarán

El Metrotranvía tendrá un servicio directo al Aeropuerto Internacional El Plumerillo cuando finalicen las obras de extensión de la traza . De esta manera, los turistas y mendocinos que quieran viajar hasta la terminal área podrán hacerlo en unidades que no frenarán en ninguna estación hasta llegar a destino . El punto de integración de la red será la Estación Mendoza , donde comenzó la construcción de nuevos andenes .

La ampliación hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto registra un avance cercano al 74% . El tramo desde Godoy Cruz es de unos 7,20 km de vía doble armados, mientras que la obra hacia Las Heras se trata de 3,70 km, ejecutados por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

El Gobierno decidió que habrá dos servicios del Metrotranvía hacia Las Heras : uno directo entre la Estación Mendoza (intersección de Belgrano y Juan B. Justo, en Ciudad) hasta el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli , enfocado en los turistas ; y otro con paradas intermedias hasta los barrios del norte de ese departamento.

Según explicó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, la idea es copiar modelos de grandes ciudades, donde los aeropuertos tienen servicios diferenciados para visitantes, y convertirse en la segunda ciudad de Latinoamérica en tener un servicio de ese tipo, detrás de São Paulo. La seguridad sería otro de los objetivos de contar con un recorrido "exprés" sin detenciones en estaciones .

El pago del pasaje será con las mismas modalidades que actualmente rigen en el transporte público de la provincia: Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), tarjetas débito o crédito, QR, NFC o billeteras virtuales.

Obras en la Estación Mendoza

La Estación Mendoza será un lugar clave para la integración de la red cuando finalicen las obras. Este parador se transformará en un "punto multimodal", ya que recibirá los servicios desde Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, y desde donde partirán pasajeros hacia Ciudad, Las Heras y el aeropuerto.

Para hacer el trasbordo, realizarán una ampliación en dicho parador. "En paralelo a la Estación Mendoza, en el andén lindante hacia el oeste, llega el nuevo recorrido del Metrotranvía, el que va desde Luján, Godoy Cruz hasta Ciudad. Acá se va a tener que hacer el trasbordo para todos aquellos que quieran llegar al aeropuerto o a otro punto de Las Heras y sus paradas intermedias”, explicó el ministro.

El nuevo tramo hasta el aeropuerto podría inaugurarse el próximo año, pero antes harían habilitaciones parciales en Godoy Cruz.