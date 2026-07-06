Deuda externa: el Gobierno apuesta a privatizaciones, deuda local y organismos multilaterales

El equipo económico del Gobierno nacional en encabezado por Luis Caputo presentó un programa financiero integral con el objetivo de detallar cómo el Estado afrontará los vencimientos de la deuda externa hasta el año 2027.

En un encuentro inusual, abierto a preguntas en el Ministerio de Economía , la gestión oficial buscó alinear expectativas y evitar la zozobra financiera que marcó el año 2025. En aquel entonces, el Gobierno se vio forzado a recurrir a un nuevo endeudamiento de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y a un salvataje del Tesoro de los Estados Unidos para contener una fuerte disparada del tipo de cambio .

Para lograr la estabilidad en el bienio 2026-2027 , las autoridades han diseñado un complejo esquema de financiamiento destinado a captar las divisas necesarias. Una de las principales fuentes de ingresos provendrá de las privatizaciones de empresas públicas . El plan estipula que 800 millones de dólares obtenidos por esta vía en 2026, y unos 10.000 millones de dólares adicionales proyectados para 2027, sean destinados de manera directa a la cancelación de pasivos . Esta decisión desarticula la narrativa oficial orientada a la búsqueda de eficiencia operativa en las compañías del Estado, dejando en evidencia que el verdadero propósito es la liquidación de activos para hacer frente a los compromisos de capital e intereses de la deuda externa .

En paralelo, el programa financiero contempla el uso exhaustivo de los cupos de financiamiento otorgados por organismos multilaterales de crédito , tales como el Banco Mundial , la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . Tradicionalmente, estos préstamos se asignan a obras de infraestructura que, eventualmente, multiplican la capacidad productiva del país para generar divisas. Sin embargo, ante la paralización y subejecución de la obra pública , el Gobierno está desviando estos recursos estratégicos exclusivamente para cerrar su programa financiero , una dinámica que se mantendrá vigente en los próximos dos años.

Sin acceso al mercado internacional

La imposibilidad de acudir a los mercados internacionales de capitales es otra de las graves limitantes del escenario actual. Si bien el discurso oficial argumenta que la decisión de no emitir deuda externa radica en las altas tasas de interés (con un riesgo país en torno a los 420 puntos, que, sumado a la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, obligaría a convalidar un interés cercano al 9% anual), existen factores de desconfianza subyacentes. El historial del actual ministro de Economía, quien durante el período 2016-2017 tomó deuda por 70.000 millones de dólares en apenas dos años, le impone límites estrictos desde el propio mercado internacional, el cual recela de su capacidad de solvencia.

Luis Caputo presentó su programa para quitar el muro de deuda tomando más deuda

La apuesta por el endeudamiento local

Frente al cierre de las fuentes externas de financiamiento, la estrategia prevé la emisión de nueva deuda local. A los bonos AO27 y AO28, orientados a ahorristas locales, se sumará el bono AO29 por 2.000 millones de dólares en 2026. Para 2027, un año signado por las elecciones, se proyecta una nueva colocación en moneda local que el Gobierno probablemente deberá ejecutar durante el primer trimestre, anticipándose a que las encuestas condicionen la voluntad del sistema financiero local para prestarle fondos al oficialismo.

Dólares, geopolítica y salida de capitales

La viabilidad de todo este esquema y la sostenibilidad del tipo de cambio continúan fuertemente supeditadas a la geopolítica, en particular a las elecciones en los Estados Unidos. La concreción de un supuesto swap por 20.000 millones de dólares, anunciado el año pasado, requiere de negociaciones directas en Washington. A esto se suma el desafío interno de la demanda privada de dólares. Las divisas generadas por sectores estratégicos como Vaca Muerta se escurren a través del turismo emisivo y la formación de activos externos, una dinámica facilitada por la flexibilización de los controles cambiarios. Esta situación dista de ser una "enfermedad holandesa", ya que Argentina no posee los niveles de exportación per cápita necesarios para sufrir una apreciación cambiaria por superabundancia de divisas comerciales, y responde, más bien, a la salida sistemática de capitales por canales no productivos.

El ajuste como garantía de pago

En el plano doméstico, el plan gubernamental proyecta cancelar los intereses de la deuda exclusivamente con el superávit fiscal. No obstante, este superávit se erige sobre la base de un ajuste recesivo constante. Con caídas en la recaudación nacional que alcanzaron el 7,6% interanual en el mes de junio, la garantía de pago para los acreedores externos se traduce internamente en una mayor contracción económica y un ajuste severo para la población.

La economía real continúa debilitada

El Gobierno parece consolidar así un esquema económico que prioriza el equilibrio fiscal a costa de una profunda parálisis productiva. Los indicadores sectoriales reflejan esta realidad: la industria de la construcción permanece estancada, registrando niveles entre 15 y 20 puntos por debajo de fines de 2023. Asimismo, la industria manufacturera y el comercio muestran mejoras apenas marginales desde pisos de actividad históricamente bajos. El ritmo de destrucción de empleo en los sectores vinculados al mercado interno supera ampliamente la capacidad de creación de puestos de trabajo en el incipiente sector de servicios.

La lectura de los mercados

Finalmente, la reacción positiva de los mercados bursátiles frente a estos anuncios debe analizarse con mesura. La suba de acciones y bonos estuvo más vinculada a una jornada favorable para el conjunto de las economías emergentes que a una validación estructural del programa argentino. En términos de los operadores financieros, las medidas presentadas ya estaban "puestas en precio" y no representaron un verdadero cambio de escenario. La única decisión que el mercado ponderó genuinamente como positiva fue la renovación de la deuda que el Banco Central mantenía con bancos privados mediante pases, la cual se logró extender hasta 2028, una maniobra técnica que permite diferir los vencimientos para después de las elecciones y fortalecer el cómputo de las reservas netas.