6 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la inesperada complicación que alteró los planes de la Selección antes de enfrentar a Egipto

La Selección nacional se prepara para un nuevo desafío en el exigente Mundial 2026. Mirá lo que le pasó en las últimas horas.

MUNDIAL 2026. La Selección argentina llegó durante la madrugada a Atlanta luego de sufrir una demora en el vuelo por las tormentas que afectaban la ciudad estadounidense.

MUNDIAL 2026. La Selección argentina llegó durante la madrugada a Atlanta luego de sufrir una demora en el vuelo por las tormentas que afectaban la ciudad estadounidense.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya está instalada en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El viaje desde Miami sufrió una breve demora debido a las fuertes tormentas que afectaban la ciudad de destino, aunque finalmente la delegación pudo completar el traslado sin mayores inconvenientes.

Aunque el viaje estaba previsto para durar cerca de una hora y cuarenta minutos, el retraso provocó que la delegación arribara más tarde de lo esperado. Tras aterrizar, los futbolistas se trasladaron al hotel de concentración, donde llegaron cerca de la medianoche de Argentina.

Scaloni analiza cambios en la planificación antes de enfrentar a Egipto

El contratiempo podría modificar la agenda del cuerpo técnico. Lionel Scaloni tenía previsto dirigir un entrenamiento durante la mañana de este lunes, aunque ahora analiza si retrasa la actividad para darle más descanso al plantel.

Por el momento, la conferencia de prensa programada para la tarde continúa en pie y será el momento en el que el entrenador podría brindar novedades sobre el estado del equipo y la formación para los octavos de final.

Cuándo juegan Argentina y Egipto por los octavos del Mundial 2026

La Selección argentina se medirá con Egipto este martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026 y seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

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