Mundial 2026: la polémica de Tagliafico que explotó en España y qué dice el reglamento

El reingreso de Nicolás Tagliafico en el final del partido ante Cabo Verde por los 16avos del exigente Mundial 2026 generó una fuerte discusión en Europa.

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una polémica que rápidamente cruzó el Atlántico. En España cuestionaron el reingreso de Nicolás Tagliafico durante la última jugada del encuentro frente a Cabo Verde y aseguraron que el lateral no debía volver inmediatamente al campo de juego.

Sin embargo, las Reglas de Juego de la IFAB respaldan la decisión del árbitro canadiense Drew Fischer , quien autorizó el regreso del defensor luego de comprobar que había cumplido con el procedimiento establecido para los casos de sangrado.

La jugada ocurrió a los 115 minutos , cuando Tagliafico recibió un golpe en la nariz mientras defendía una pelota parada. Como su camiseta tenía manchas de sangre, Fischer le ordenó abandonar momentáneamente el campo , cambiarse la indumentaria y ser revisado por la cuarta árbitra.

Mientras Cabo Verde esperaba para ejecutar el córner, el defensor argentino recibió la autorización para volver a ingresar. Las críticas llegaron desde el diario AS , donde interpretaron que el futbolista debía permanecer un minuto fuera del campo , por lo que Argentina tendría que haber defendido la última acción del partido con diez jugadores .

“Hay que ser autocríticos, pero pasar página rápido porque acá en el Mundial no tenés tiempo y tenemos que estar 100% enfocados en poder hacer un gran partido el que viene y ganar”.



Firma: Nicolás Tagliafico, con @DSports. pic.twitter.com/3LZwC53Lsw — JS (@juegosimple__) July 4, 2026

Qué dice el reglamento de la IFAB

La interpretación española no contempla una diferencia fundamental. La nueva regla del minuto obligatorio fuera del campo solamente se aplica cuando el juego se detiene para que el futbolista reciba asistencia médica o cuando el cuerpo médico ingresa al terreno de juego.

Nada de eso ocurrió con Tagliafico. El lateral no fue atendido dentro del campo, sino que salió únicamente porque estaba sangrando y debía cambiar una camiseta manchada de sangre.

Por qué la decisión del árbitro fue correcta

La Regla 5 establece que un jugador con una hemorragia debe abandonar el terreno de juego y solo podrá regresar cuando el árbitro compruebe que el sangrado cesó y que su uniforme ya no presenta restos de sangre.

Además, como la pelota todavía no estaba en juego, ya que el tiro de esquina aún no se ejecutaba, la Regla 4 permite que el futbolista vuelva a ingresar con la autorización del árbitro.

Por ese motivo, Drew Fischer actuó correctamente y el reingreso de Nicolás Tagliafico fue completamente legal. La polémica instalada desde España no encuentra respaldo en el reglamento de la IFAB y Argentina defendió la última jugada del encuentro sin incumplir ninguna norma.