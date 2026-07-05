Conducía ebrio y en contramano en Luján de Cuyo: lo frenó la Policía tras un llamado al 911

Un conductor alcoholizado fue detenid o tras circular en contramano por calles de Luján de Cuyo durante la madrugada . El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y fue advertido gracias a un llamado al 911 , que alertó sobre la peligrosa maniobra en la vía pública.

Según la información policial, el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Hilux blanca, con vidrios polarizados y reflectores amarillos, que circulaba por calle Alvear en dirección a la plaza de Luján de Cuyo . Con los datos aportados por el denunciante, efectivos de la Comisaría 11° desplegaron un operativo y lograron localizar al conductor en la intersección de San Martín y 25 de Mayo .

El automovilista, identificado como L. V. , de 22 años , fue sometido a un control de alcoholemia , que arrojó un resultado de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre , una graduación que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

Tras constatar la infracción, el personal policial inició el correspondiente proceso contravencional y sacó de circulación al conductor, evitando que continuara poniendo en riesgo la seguridad vial de otros automovilistas y peatones.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.