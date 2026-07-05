Conducía ebrio y en contramano en Luján de Cuyo: lo frenó la Policía tras un llamado al 911

Un conductor alcoholizado fue detenido tras circular en contramano por calles deLuján de Cuyo durante la madrugada. El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y fue advertido gracias a un llamado al 911, que alertó sobre la peligrosa maniobra en la vía pública.
Según la información policial, el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Hilux blanca, con vidrios polarizados y reflectores amarillos, que circulaba por calle Alvear en dirección a la plaza de Luján de Cuyo. Con los datos aportados por el denunciante, efectivos de la Comisaría 11° desplegaron un operativo y lograron localizar al conductor en la intersección de San Martín y 25 de Mayo.
Alcohol al volante en Luján de Cuyo: qué resultado arrojó el dosaje
El automovilista, identificado como L. V., de 22 años, fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el límite permitido para conducir.
Tras constatar la infracción, el personal policial inició el correspondiente proceso contravencional y sacó de circulación al conductor, evitando que continuara poniendo en riesgo la seguridad vial de otros automovilistas y peatones.
Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L
Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.