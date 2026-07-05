5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Luján de Cuyo

Conducía ebrio y en contramano en Luján de Cuyo: lo frenó la Policía tras un llamado al 911

La denuncia permitió localizar una Hilux que avanzaba en sentido contrario por la vía pública. Su conductor superaba ampliamente el límite de alcohol permitido.

Circulaba en sentido contrario y alcoholizado: así terminó su recorrido por Luján de Cuyo.
Circulaba en sentido contrario y alcoholizado: así terminó su recorrido por Luján de Cuyo.
Por Celeste Funes

Un conductor alcoholizado fue detenido tras circular en contramano por calles de Luján de Cuyo durante la madrugada. El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y fue advertido gracias a un llamado al 911, que alertó sobre la peligrosa maniobra en la vía pública.

Según la información policial, el vehículo involucrado era una camioneta Toyota Hilux blanca, con vidrios polarizados y reflectores amarillos, que circulaba por calle Alvear en dirección a la plaza de Luján de Cuyo. Con los datos aportados por el denunciante, efectivos de la Comisaría 11° desplegaron un operativo y lograron localizar al conductor en la intersección de San Martín y 25 de Mayo.

Alcohol al volante en Luján de Cuyo: qué resultado arrojó el dosaje

El automovilista, identificado como L. V., de 22 años, fue sometido a un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

Tras constatar la infracción, el personal policial inició el correspondiente proceso contravencional y sacó de circulación al conductor, evitando que continuara poniendo en riesgo la seguridad vial de otros automovilistas y peatones.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.

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